LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Cori? Mi consolo con la Champions del 2003”

Dall'inviato allo Stadium

Nel post partita di Juve-Napoli, match terminato 3-1 a favore dei bianconeri, va in scena la conferenza dell'allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. "Non peserà nello spogliatoio, questa sconfitta. C'è rammarico, avevamo iniziato molto bene. Poi la Juve ha messo vigore agonistico e ci siamo intimoriti. In dieci, abbiamo avuto l'opportunità del pari" le parole di Ancelotti.

SU ALLAN - "E' stato il migliore dei nostri. La prima parte della gara è stata perfetta. Ripeto: il vigore agonistico della Juve ci ha sporcato le giocate".

SU BANTI - "Gestione superficiale. I cori? Ho un pensiero personale che mi tengo per me. Mi hanno infastidito i cori sulla città più che quelli per me, a cui sono abituato. Mi consolerò guardando la Champions che ho vinto del 2003 con il Milan".

DISTANZA JUVE - "Sono due squadre differenti. Dobbiamo sapere di migliorare la qualità del gioco. La personalità è sinonimo di esperienza, nel giocare certe partite. Il momento difficile a Torino arriva sempre, cercando di posticiparlo il più possibile. Avremmo dovuto mantenere il coraggio".

CRISTIANO RONALDO - "E' il solito Cristiano, un giocatore importante e determinante. E' un piacere che sia qui in Italia".

Termina la conferenza.