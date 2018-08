LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Emozioni forti, decisiva spinta del San Paolo"

23.19 - Termina la conferenza stampa

Su Mertens e Milik: "Mertens è abile tra le linee, si posiziona bene e combina con Insigne. Avevamo provato qualcosa. Il dualismo non esiste con Milik, lo sento dire, ma potranno anche giocare vicini".

Sul Gattuso allievo: "Nulla di tutto questo. Siamo due amanti di questo sport, lo facciamo con passione, forse lui ha pure più voglia di me e sta facendo un ottimo lavoro. Il Milan è stato penalizzato fisicamente dalla mancanza della prima gara, poi qui non è facile giocare".

Sorpreso dal silenzio dello stadio nel primo tempo? "Dalle notizie che ho io era una forma di rispetto per Genova, come in tutti gli stadi. Poi l'entusiasmo che può dare il pubblico è fondamentale per i nostri risultati, devono saperlo tutti. Il San Paolo può diventare difficile per tutti"

E' il Napoli di Ancelotti quello della ripresa? "E' il Napoli dei tifosi e del presidente, io do il mio contributo. Non ho mai pensato che una squadra che ho allenato fosse mia. Sono qui per emozioni forti, fortissime come queste prime due che ho vissuto, cose che non ho provato nell'ultimo anno".

Cosa rimprovera alla difesa? "O si slitta con i quattro oppure deve aiutare il centrocampista. Abbiamo slittato in ritardo e non ha coperto il centrocampista sul secondo".

Due rimonte finora, una casualità? C'è serenità, la squadra non perde mai la testa. L'anno scorso era abituata a dominare. "Non è piacevole andare sotto, 1-0 alla prima, 2-0 oggi. A Roma meritavamo di andare sotto, qui no. Il Milan ha fatto una buona partita nella gestione da dietro, ci ha fatto spendere tanto, ma sono arrivati due volte in area e ci hanno fatto due gol. Dobbiamo migliorare nei cambi di gioco che subiamo".

C'è un altro 3-2 che lei ricorda bene al San Paolo, questo che peso ha? "I ricordi sono un po' appannati, ma l'emozione è la stessa. La partita è stata bellissima esteticamente, l'abbiamo vinta con la volontà dei ragazzi, la qualità nel finale e soprattutto la spinta del San Paolo nella fase decisiva".

conferenza stampa di Carlo Ancelotti dopo la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Milan