LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Fabian non voleva insultare i tifosi del Lecce"

17.11 - Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, nei prossimi minuti è atteso nella sala stampa dello stadio "Via del Mare" di Lecce per commentare il match contro i salentini.

Milik-Llorente un esperimento o potrà vedersi in futuro?

"Possono benissimo giocare insieme, hanno caratteristiche diverse e dal punto di vista tecnico e tattico mi hanno soddisfatto.".

Mancava uno come Llorente...

"Llorente è un giocatore completo, ha una statura che gli consente di giocare bene in determinate situazioni".

Cosa manca?

"Si guarda il pelo nell'uovo così... Abbiamo iniziato lentamente la partita, ma non eravamo abituati a giocare a quest'ora e con questo caldo. Sul 3-0 abbiamo allentato il ritmo, ma la gestione della partita è stata buona".

È una squadra più Ancelottiana?

"A me interessa che il Napoli giochi bene, vinca e in questo momento lo stiamo facendo. Dobbiamo migliorare la qualità del gioco".

Cosa pensa del Lecce?

"Il Lecce ha una sua idea di gioco, è stata condizionata dal fatto che siamo stati aggressivi fin dall’inizio. Mi sembra una squadra che quando va in campo sa quello che deve fare. Le auguro di raggiungere la salvezza, Liverani mi sta simpatico".

L'ammonizione di Fabian Ruiz?

"È stato un malinteso, festeggiava avanti alla telecamera e non ha insultato assolutamente i tifosi del Lecce".

Non le manca un centrocampista?

"No. Oggi ne avevamo in campo tre, avevo Gaetano in panchina e mancava Allan. Cinque . bastano e avanzano".

17.26 - Terminata la conferenza stampa di Ancelotti.