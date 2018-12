LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Fuori a testa alta, non da coglioni"

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

00.00 - Conclusa la conferenza stampa.

23.58 - Si è usciti da coglioni? "No, non siamo usciti da coglioni. Siamo usciti a testa alta. Abbiamo mostrato carattere, intensità e voglia di fare. Nessun rimpianto, nessuna critica. Sono dispiaciuto perché lo sforzo è stato grande, ma questo dispiacere ci darà la spinta per fare benissimo nel proseguo della stagione".

Perché ha tolto Mario Rui? Come ha visto Ghoulam? "Mario Rui aveva un problema muscolare. Ghoulam ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione fisica e rimane un calciatore molto importante per noi".

23.56 - Pensa che il fallo di Van Dijk fosse da giallo? "Forse meritava anche il rosso, ma quando arriverà il VAR in Champions per noi sarà già tardi...".

23.53 - Che ripercussioni avrà sulla squadra questa eliminazione? Dove il Napoli ha perso la qualificazione? "La qualificazione è stata in bilico fino alla fine. Questo gruppo ha detto una cosa: siamo competitivi con tutti e quindi ce la giocheremo con tutti, sia in Champions che in Europa League. Certo, c'è rammarico di non continuare la Champions ma l'Europa League ci darà la possibilità di essere ancora molto competitivi in Europa".

23.51 - Cosa è mancato stasera? "Il Liverpool ha messo molta pressione, era molto aggressivo e ci ha creato delle difficoltà. L'intensità che hanno messo in campo stasera rispetto all'andata era molto diversa. Non potevamo pensare di venire a Liverpool e costruire dieci occasioni da gol, ne abbiamo avute 2-3 e ci è mancato quel pizzico di buona sorte necessario per realizzare anche noi un gol".

23.47 - Carlo Ancelotti è arrivato in sala stampa: "Non dobbiamo avere rimpianti, il Napoli ha fatto tutto ciò che era nelle sue potenzialità. Ci abbiamo provato fino all'ultimo minuto, usciamo da una competizione molto importante ma adesso ne inizia un'altra in cui vogliamo ben figurare. In Europa League vogliamo andare il più avanti possibile. Non abbiamo rimpianti e non ci dobbiamo rimproverare nulla. Siamo andati oltre le più rosee previsioni, c'è mancata un po' di buona sorte ma sono certo che questa buona sorte ci verrà ridata nell'Europa League".

conferenza stampa di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che dalla sala stampa di Anfield commenterà il match contro il Liverpool.