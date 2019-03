LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Gara non semplice, Salisburgo tiene ritmi altissimi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amici di TMW, la nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli, dal centro tecnico di Castel Volturno, parlerà alla vigilia della sfida interna contro il Salisburgo

12.42 - Inizia la conferenza stampa

Le differenze che ha percepito nello spogliatoio rispetto alla sfida alla Juventus. "No, l'ambiente è sereno, motivato, concentrato, come con la Juve. E' una partita importante, delicata, ma vedo la squadra consapevole, sa quello che deve fare, che non sarà semplice, è una gara diversa da quella con la Juve e per quello ci prepariamo sapendo che non è decisiva ma forse può indirizzare la qualificazione. Il Salisburgo aggredisce, gioca in verticale, tiene ritmi altissimi, dovremo essere pronti".

Mister, le differenze tra Champions ed EL? Spesso qui arrivano in fondo formazioni non favorite. "Stavolta il lotto delle concorrenti è molto competitive, squadre da Champions come Arsenal, Chelsea, Siviglia, Valencia, squadre esperte e di tradizione. Il livello è quasi paritario, cambia l'attenzione dei media, è ancora inferiore a quella della Champions ma per noi cambia poco. Sta crescendo, basta vedere gli ultimi vincitori, United, Atletico, squadre top".

Con Insigne ha parlato più da allenatore o da psicologo? "Non ci ho parlato, non c'è bisogno. Solo chi li tira può sbagliarli, lui s'è preso la responsabilità e continua a prendersela".

I rischi dopo la Juve? "Giochiamo con un giorno in più, ma la squadra sta bene, domani ancora meglio. A livello mentale non credo, dispiace per il risultato ma quello va spesso al di là della prestazione. Dovremo limare i piccoli errori determinanti in questo doppio confronto".