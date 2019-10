LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Giusto non dare il rigore. Malcuit lo valuteremo"

Al termine di SPAL-Napoli, il tecnico dei partenopei parlerà in conferenza stampa

Fonte: inviato a Ferrara

Al termine di SPAL-Napoli, finita 1 a 1, il tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti commenterà il match nella consueta conferenza stampa post-partita.

17.20 - inizia la conferenza stampa.

Mister, che cosa non ha funzionato oggi?

"Ci è mancata l'opportunità di concretizzare una prestazione buona fatta dalla squadra".

Come sta Malcuit?

"Ha preso una botta al ginocchio. Lo valuteremo".

Non sono troppi i punti persi per strada?

"Il campionato è molto difficile e i risultati di ieri lo hanno dimostrato. A noi mancano i tre punti di Cagliari, non quelli persi oggi. Oggi meglio era difficile farlo, a livello fisico abbiamo fatto una grande partita e create tante opportunità. Io mi ritengo contento, la squadra non ha giocato male.

Del rigore annullato cosa pensa?

"Ho visto il fallo di mano, però non è rigore perché le mani ci sono. La regola dice chiaramente che è rigore quando si distaccano le mani dal corpo. Qui non è così. Lo accettiamo perché la valutazione è giusta".

17. 24- fine della conferenza stampa di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli.