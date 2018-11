LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Gol subito? Meglio, a Liverpool senza calcoli"

Fonte: Dall'inviato a Napoli

23.35 - Inizia la conferenza stampa

Un po' polli nel prendere quel gol che cambia un po' le cose per Liverpool? "La partita è stata ben fatta, abbiamo giocato a grande intensità quindi un calo era normale. Il gol potevamo evitarlo, ma non potevamo pensare di andare a Liverpool facendo calcoli. Paradossalmente ci viene pure comodo perché ci farà fare una partita con coraggio. Non siamo capaci di fare partite d'attesa, faremo la partita con le nostre qualità e col nostro vantaggio perché questo vantaggio ci rende orgoglioso. Siamo in testa dopo 5 partite in un girone difficile con due squadroni. Questo ci dà grande coraggio".

Mertens è il nuovo tiratore degli angoli? "Abbiamo messo tutti i centrali sul primo palo ed è arrivato il gol di Hamsik".

Albiol come sta? "Distorsione alla caviglia, non era in grado di giocare. La valuteremo, c'è tempo".

La cosa che le è piaciuta meno? "Sono soddisfatto, l'abbiamo interpretata bene. Il risultato era importante, poi un calo era normale per come avevamo giocato".

Nessuno poteva immaginare di andare a Liverpool da favoriti, quanto peserà? "Il vantaggio ci conforta, così come le prestazioni fatte. Siamo imbattuti, abbiamo fatto bene proprio col Liverpool, sappiamo come si fa e con personalità l'andremo a fare, senza fare calcoli. Questo girone si decide per tutti, anche per la Stella Rossa che può battere il PSG. Nulla è scontato, fare calcoli ci fa perdere energie. Ora pensiamo a lunedì, sarà più difficile di Liverpool".

Di nuovo il Liverpool sul suo cammino: "L'ambiente mi piace molto, Anfield è bello, spettacolare, siamo contenti di giocare lì, è un'esperienza unica. Alcune partite buone, altre meno (ride, ndr), ma restano i ricordi".

Ancora sul gol subito: "Paradossalmente è meglio così, altrimenti andavi lì per perdere 1-0 e non è il caso. Passi il turno solo se giochi meglio, come all'andata".

Insigne sostituito? "Solo perché era un po' stanco, volevo mettere uno più fresco. Ha fatto bene".