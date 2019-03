LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "L'Arsenal ci darà motivazioni in campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amici di TMW, la nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli risponderà alle domande della stampa dopo la gara con l'Udinese.

Si parte dalla situazione di Ospina: "Aveva chiesto di aspettare? Il medico l'ha visto, l'ha valutato, era lucido, non aveva particolari problemi. Le cose probabilmente sono peggiorate durante la gara, ma ci siamo fidati del dottor De Nicola".

Sulla gara: "Non vinte gare giocate meglio ma stasera sono arrivati i gol? E' stata una sfida molto aperta contro un avversario che ha giocato bene, dietro ma per partire in contropiede e noi non ci siamo fatti trovare pronti. Siamo stati efficaci davanti, ma non potevo chiedere di più perché quando giochi il giovedì sera non riesci ad essere fresco non tanto fisicamente ma mentalmente, l'Europa porta via tante energie e c'è da aspettarsi queste sfide ma siamo stati bravi a vincerla".

Sosta utile a mettere benzina? "4-5 resteranno qui, non c'è da mettere benzina, ma credo sia necessario staccare un po' la spina. La pausa arriva al momento giusto e ci permette di recuperare qualcuno, siamo stati colpiti da un virus tra influenze, mal di stomaco, alla ripresa non ci sarà".

Come nasce l'idea di schierare Younes? "Perché sta bene, ha lavorato bene, con serietà, professionalità. Non è ancora al 100%, gli mancano le corse lunghe, ma è molto bravo nello stretto, negli spazi stretti, ora proseguirà la preparazione negli spazi ampi. Ci sarà utile come oggi in tante partite".

Preoccupato per i centrocampisti contati dopo le cessioni di gennaio? "Non ci voleva l'infortunio di Diawara, ma lì in mezzo abbiamo anche Zielinski oltre Allan e Fabian, non credo ci saranno problemi a gestire questo momento".

Mertens ha anche segnato, lei disse che mancava solo quello per coronare la sua prova. "Lui lavora bene per la squadra, l'ho già detto, poi col gol ha fatto una prestazione esemplare".

Milik ha più fiducia in se stesso, ormai è importante per questo Napoli. "Lui realizza, già va bene. Poi deve migliorare alcuni movimenti perché per me può segnare ancora di più".

Lo stimolo è anche dimezzare il distacco dalla Juve? "Stiamo lì, l'obiettivo è fare bene fino alla fine, mantenere il secondo posto è importante, ci stimola, ed il quarto di finale con l'Arsenal ci darà stimoli anche in campionato perché tutti vorranno giocare e farsi vedere in campionato".