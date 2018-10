LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Maksimovic terzino? Ho studiato il loro pressing"

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

Com'è nata questa vittoria? "La gara è stata interpretata bene, in base alle caratteristiche dell'avversario, modificando qualcosa dietro con un centrale in più. Abbiamo avuto dei vantaggi con la costruzione bassa, uscendo a sinisitra con Mario Rui che ha potuto spingere molto. Non era solo un problema di attaccare, ma di difendere con equilibrio per non innescarli, sono stati bravissimi dietro".

Quando è nata l'idea di Maksimovic terzino? "Dovevamo limitare la pressione solo sui due centrali, in amichevoli Manè e Salah pressavano i centrali e Firmino il regista, invece abbiamo avuto una pressione inferiore e uscendo loro poi si sono intimoriti".

Quanto è importante questa vittoria per la stagione? "Ho visto una grande prova anche caratteriale, poi dà fiducia, queste vittorie ti aiutano a togliere alcune preoccupazioni e timori. Io ho detto ai giocatori solo divertitevi, è una serata speciale, non sempre giocherete queste partite, sfruttate l'occasione e divertitevi".

Real e Liverpool ko, faticano anche altre big. Ci saranno sorprese nei gironi? "Il nostro rimane molto difficile, molto complicato. Alla vigilia tutti dicevano che era complicato per noi, noi diciamo che è complicato per tutti. Stasera abbiamo battuto il pugno sul tavolo, sarà duro per tutti. Poi non so se cambieranno certe gerarchie, certo che le italiane sono partite tutte bene".

Partita perfetta considerando la dimensione del Napoli ed il Liverpool vice-campione d'Europa? "No, è stata ben fatta, non so se perfetta, come la volevo e giocata con spirito ed attenzione. Una grande iniezione di fiducia dopo Belgrado".

Dice sempre che la chiave è l'equilibrio che lei si aspettava nonostante i cambi, il 4-4-2 ed il così poco tempo. "Sì, è fondamentale e lo era oggi per limitare i loro attaccanti. Il Napoli difendeva bene anche prima, ma col 4-4-2 c'è più presenza degli attaccanti nella zona pericolosa".

