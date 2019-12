LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Mi sento in discussione, ma squadra è responsabile con me"

Napoli-Bologna 1-2: Sansone in rimonta regala la vittoria agli ospiti

Silenzio stampa interrotto in casa Napoli, con Carlo Ancelotti che torna a commentare in conferenza stampa un match di campionato. Queste le sue sensazioni dopo la brutta sconfitta interna contro il Bologna.

Si sente in discussione?



"È il minimo esserlo, pensavamo che problemi fossero superati dopo Liverpool ed invece siamo ricaduti nelle stesse fragilità. La squadra non riesce a mantenere certi equilibri, abbiamo fatto un buon primo tempo ma sull'aspetto emotivo non riusciamo a gestire certi momenti".

Callejon fuori per la seconda volta consecutiva, Mertens ancora out. Il motivo?



"Sono scelte tecniche. Mertens è stato gestito dopo le gara con la nazionale per averlo al meglio per Liverpool Su Callejon, è rimasto fuori per giocare in maniera diversa".

Quanto ti senti colpevole in questa situazione?



"Credo che mi tocchi la grande parte delle responsabilità, però allo stesso tempo ho il piacere di confrontarmi con la squadra domani perchè anche loro devono sentirsi responsabili. Non hanno la mia percentuale di colpa, ma il momento è troppo negativo per pensare che sia solo colpa di uno".

Il confronto di venerdì non era servito a chiarirsi?



"Se vogliamo uscire velocemente da questo momento bisogna prendersi le proprie responsabilità".

Aveva parlato di unità di intenti. Esiste ancora nel Napoli?



"L'unità di intenti c'è, ho sentito dire che la squadra è contro l'allenatore ma credo che ci sia unità d'intenti mia e dei calciatori, abbiamo ottimi rapporti e nessuno mi ha mai mancato di rispetto. Forse deve migliorare la nostra relazione, o magari metterla magari sul duro. Non vedo motivi di frizione con la società, ci confrontiamo tutti i giorni. Attraverso la nostra visione cerchiamo di migliorare le cose, se siamo tutti coinvolti credo che questo momento può finire velocemente. Anzi, deve finire velocemente perchè stiamo facendo troppo male".

Addio a gennaio di Mertens e Callejon?



"Con loro non abbiamo mai parlato di mercato, la loro situazione deve essere gestita dalla società".

Cosa è mancato sul piano tattico?



"Credo che sia mancato equilibrio, quando perdevamo palla facevamo fatica a riconquistarla lasciando per troppo tempo il possesso al Bologna".

Come si esce da questo momento?

"Credo sia un problema di atteggiamento, non una questione tattica. Tre giorni fa abbiamo dato dimostrazione di grande solidità, oggi abbiamo giocato con i tre centrocampisti ma le cose non sono cambiate. Dopo il pareggio non abbiamo avuto le energie per gestire il momento di difficoltà. Una maggiore compattezza in certi momenti servirebbe, abbiamo problemi nella fase mentale".

Una battuta su Mihajlovic...



"Sono molto contento di averlo visto carico, la squadra ha fatto una prestazione super per lui".

Il cambio di Elmas non ha creato ulteriore squilibrio?



"Volevamo vincere la gara e ci siamo sbilanciati. Nell'ultima fase abbiamo avuto un atteggiamento positivo, se l'avessimo tenuto anche prima forse l'avremmo vinta la gara".

Cosa si sente di dire ai tifosi dopo i proclami fatti a Dimaro di lottare per il vertice?



"L'obiettivo è quello di far si che questa stagione resti positiva. Ai tifosi dico di avere pazienza, non posso che dargli ragione in questo momento nell'essere amareggiati".

Come si può provare a rimontare in campionato?



"Dobbiamo dare fluidità nel gioco, cosa che abbiamo smarrito nell'ultimo periodo".