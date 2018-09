LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Nove cambi? Molti meritano di giocare"

Premi F5 per aggiornare.

Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli che parlerà a breve dal San Paolo dopo la prestazione contro il Parma: "Squadra in crescita e distacchi? Parlo per la mia squadra, ci siamo comportati bene. Siamo in linea con quanto prefissato a inizio stagione, il calendario era e resta molto complicato".<

23.22 - Arrivato Ancelotti in sala stampa.

Ci aiuta a decifrare il modulo? "In fase difensiva è un 4-4-2 classico, quattro centrocampisti e due attaccanti che si sono sacrificati molto in pressione e questo ci dà vantaggi nel recupero. Davanti a volte sfruttiamo l'ampiezza con gli esterni, come a Torino con Callejon e Verdi, a volte con i terzini come accaduto quest'oggi con Zielinski e Fabian che si accentravano e dialogavano con Insigne ed i terzini spingevano".

Sui 9 cambi: "Sapevo già a Torino che avrebbero giocato quelli rimasti fuori. Ci ha dato freschezza e un vantaggio rispetto al Parma che ha cambiato molto meno. La prova di stasera mi darà problematiche perché so che chiunque schiererò non cambierà poi così tanto l'idea di gioco".

Su Fabian: "E' abituato sul centro-destra, più che sul centro-sinistra, perchè giocava a 3 o a 2 nel Betis a destra. E' una posizione nuova per lui, ma ha abilità negli spazi stretti nonostante l'altezza. Non è un problema per lui, ha fatto bene".

Su Malcuit: "Ha fatto bene, mostrando tutte le sue qualità. E' molto veloce nell'uno contro uno, deve abituarsi di più a ragionare con gli altri difensori, ma questo arriva col tempo".

Segnale di maturità nonostante i nove cambi. "Si allenano tutti bene, sono motivati, accettano le decisioni senza problemi e mi rendono il lavoro facile, ma anche complicato perché molti meriterebbero di giocare di più ma ci sono tante partite".

Sulle tante identità della squadra. "Sono contento della loro applicazione, studiamo una strategia e loro sono attenti nell'applicarla. Possiamo crescere ancora, ora avremo test molto difficili ma ci consola il fatto che stiamo bene e ci dà ottimismo".

23.30 - Terminata la conferenza stampa.