LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Ora dobbiamo riprenderci da questa batosta"

23.31 - Conclusa la conferenza stampa.

Perché Hamsik era out? "Sta recuperando gradualmente, non è ancora nella condizione ottimale e per questo non è stato utilizzato".

Questa è una squadra senza identità? "Non condivido. Non è un periodo negativo, è una partita".

Come si recupera Allan? "Nell'ultimo periodo s'è allenato poco e per questo motivo non ha giocato. Ma ora sta bene e al 45esimo l'ho sostituito solo perché volevo cambiare la disposizione tattica. La sua situazione è già stata risolta ed è tutto tornato nella normalità".

E' un problema d'approccio o più generale? "Fatichiamo a trovare le giuste penetrazioni, giochiamo lenti da dietro e nelle ultime due partite abbiamo trovato un Milan molto chiuso. Va migliorata la velocità nel gioco d'attacco, in questo momento siamo prevedibili e lenti".

23.26 - Ha inizio la conferenza stampa di Carlo Ancelotti: "Stasera è mancata attenzione nelle prime due situazioni e poi è mancata la lucidità e la brillantezza per riaprire la partita. Siamo molto dispiaciuti, usciamo da una competizione alla quale tenevamo ma la stagione è ancora molto lunga. Ora dobbiamo riprenderci da questa batosta, dobbiamo trasformare questo dispiacere in energia positiva".

23.00 - Tra poco la conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Direttamente dalla pancia di San Siro, l'allenatore del Napoli commenterà il match di Coppa Italia contro il Milan perso 2-0.