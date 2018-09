LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Primo tempo è stato troppo negativo"

Fonte: Inviato al "Ferraris" di Genova

Brutta sconfitta per il Napoli. Dopo i due successi consecutivi contro Lazio e Milan, i partenopei hanno frenato bruscamente in casa della Sampdoria impattando per 3-0. Fra pochi istanti il tecnico Carlo Ancelotti analizzerà il match del "Ferraris" in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com

Un Napoli inconcludente nella fase offensiva.

"Abbiamo avuto occasioni nella seconda parte, diversa dalla prima. Il risultato è stato condizionato dall'atteggiamento del primo tempo dove abbiamo regalato il primo gol. Il secondo tempo è stato giocato, abbiamo pressato e giocato con intensità avendo opportunità. Non sempre si riesce a rimontare come col Milan. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti perchè il primo tempo è stato troppo negativo soprattutto sotto il piano mentale".

Tanti gol subiti.

"Credo che sono troppi, evidentemente. Alcune situazioni le potevamo gestire meglio tatticamente, alcune, come il primo gol, con un po' di attenzione si poteva evitare".

Come mai i cambi nell'intervallo?

"Abbiamo cambiato sistema. Non è che sono qui per fare valutazioni individuali. Abbiamo cambiato il sistema cercando di mettere Ounas cercando di sfruttare l'uno contro uno sulla fascia destra".

Il problema mentale.

"Questo è successo in tre partite. Ora si farà la valutazione con i ragazzi. Una volta può succedere, la seconda anche. La terza no. Il primo tempo è stato insufficiente".