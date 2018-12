LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Prossima volta smettiamo di giocare. Inter forte"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

-23.47 - Terminata la conferenza stampa

Il suo Napoli ha mostrato tenuta mentale... - "Potevamo vincere anche in dieci. Non posso rimproverare nulla. Nella ripresa controllavamo, creavamo occasioni nonostante l'uomo in meno. Non meritavamo di perdere contro una squadra che ha tanta forza"

Crede che le istituzioni debbano intervenire? - "Il presidente si è già esposto. Non dico di fermare una partita, ma di sospenderla per mezz'ora. Non sarebbe un dramma. L'Italia è il Paese più bello del mondo: dobbiamo migliorare perché molti di noi al contrario sono rispettosi"

E' inusuale che un allenatore, Spalletti, parli così bene dell'avversario? - "Perché in campo evidentemente abbiamo fatto vedere un gran bel calcio"

Come giudica l'arbitraggio recidivo di Mazzoleni? - "Ci sono stati episodi particolari. Uno è stato generato da gesti e cori di razzismo. Se ai richiami non rispondono, ci fermiamo noi la prossima volta"

Ha detto che gli obiettivi non cambiano... - "Non cambiano perché siamo stati all'altezza in un campo difficile. Siamo ancora competitivi in tutte e tre le competizioni"

Era arrabbiato dopo il rosso a Koulibaly... - "Più che altro deluso, abbiamo chiesto alla Procura Federale di intervenire per sospendere la partita. Sono stati fatti solo annunci e lui è stato spinto anche da uno stato d'animo non molto sereno. Si doveva intervenire"

Perché il suo Napoli è stato meno brillante del solito? - "L'Inter ha giocato meglio, ha pressato di più. Poi fino all'espulsione eravamo riusciti a indirizzare bene la gara"

23.38 - Iniziata la conferenza stampa

23.10 - Dopo quattro vittorie di fila in campionato, il Napoli cade a Milano contro l'Inter in un match che ha visto la formazione partenopea concludere in nove uomini. Espulsi Koulibaly (doppia ammonizione) e Insigne nel finale (rosso diretto) per proteste. A breve l'allenatore degli azzurri, Carlo Ancelotti, analizzerà la gara dalla sala stampa di San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com