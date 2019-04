LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Questo 2-0 ci scrolla di dosso tutte le paure"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

23.34 - Conclusa la conferenza stampa.

Stasera avete difeso male. "Abbiamo sofferto troppo la pressione. Ma questo non ci deve spaventare, dobbiamo solo mettere a punto alcune cose. Nella partita di ritorno bisognerà fare meglio".

Il 3-0 sarebbe stato troppo pesante per voi? "E' vero, hanno avuto qualche opportunità per fare il terzo gol. Anche noi potevamo segnare, dobbiamo accettare questo risultato e restare concentrati su quello che possiamo fare".

Sorpreso da come ha giocato l'Arsenal di Emery? "Sono stati molto aggressivi. Le performance dell'Arsenal sono state buone, ma nel primo tempo li abbiamo aiutati nello giocare così bene".

L'Arsenal non ha lo stesso rendimento in trasferta. "Sappiamo che sarà molto difficile per noi, ma ci proveremo. Non abbiamo nulla da perdere. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo alcune idee su come possiamo giocare la gara di ritorno".

Che stagione sarà per il Napoli in caso di eliminazione? "Non è questo il momento di giudicare la stagione. Dammi il tuo numero, ti chiamerò più avanti...".

La squadra è andata sette volte in fuorigioco. "E' una cosa che si deve provare. A volte sono bravi i difensori, altre si deve attaccare lo spazio con tempi migliori. Ora dobbiamo pensare a far bene domenica, poi prepareremo il match di questa sera. Ripartiamo dal secondo tempo perché nella ripresa la squadra non mi è dispiaciuta".

Come si fa ad avere coraggio? "Questa squadra attraverso il gioco ha dimostrato carattere e qualità. Sappiamo che è difficile, ma io credo che questo risultato ci scrolla di dosso tutte le preoccupazioni e le paure. Credo che tutti insieme ce la possiamo fare. Mancate le alternative? No, è mancata la prestazione del primo tempo. Io non sono deluso, sono fiducioso. La partita l'abbiamo persa nei primi 20 minuti quando siamo stati surclassati nella pressione, i due gol che sono arrivati sono stati errori evidenti nostri".

Cosa non ha funzionato? "Nel primo tempo abbiamo sofferto la pressione, mentre nella ripresa siamo usciti meglio anche perché l'Arsenal pressava meno e ci siamo scrollati di dosso anche un po' di pressione".

Avete sbagliato l'approccio? "Volevamo costruire da dietro, sapendo che ci sarebbe stata pressione nei confronti di difensori e centrocampisti. Per questo motivo ho scelto i due attaccanti più piccoli. Non siamo però riusciti ad attaccare e a portare il pallone a Zielinski e a Fabian. L'idea del gioco c'era e qualche opportunità siamo riusciti anche a costruirla".

23.22 - Ha inizio la conferenza stampa: "Nella gara di ritorno servirà fiducia e ottimismo, con un pubblico che ci spingerà. Tra sette giorni ci sarà un match totalmente diverso".

23.10 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Dalla pancia dell'Emirates Stadium, l'allenatore del Napoli commenterà il match contro l'Arsenal concluso da pochi minuti. L'andata dei quarti di finale di Europa League s'è conclusa 2-0 a favore dei gunners.