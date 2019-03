LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Stasera passo indietro nella fase difensiva"

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

23.27 - Sembri perplesso. "Il risultato è rotondo, ma ci sono alcune situazioni su cui possiamo certamente migliorare".

23.25 -Sui pochissimi gol incassati. "La squadra mostra buon equilibrio, oggi però abbiamo fatto un passo indietro a livello difensivo. Dobbiamo sistemare le cose, ma siamo stati fortunati grazie a Meret".

23.24 - Sulle scelte in difesa ed il possibile impiego di Hysaj centrale nel match di ritorno. "Non inventeremo niente di particolare, i centrali ce li abbiamo e sono Chiriches e Luperto".

23.23 - Si può fare molta strada nella competizione. "Dobbiamo fare la strada per Salisburgo, l'abbiamo indirizzata ma c'è la seconda gara senza fare calcoli. Siamo solo agli ottavi, la strada è lunga, la competizione è equilibrata. Sorprese nei risultati? Vediamo di non essere noi la sorpresa in negativo".

23.21 - Come giudica la prestazione dei subentranti? "Hanno fatto quello che dovevano. Era una gara in cui occorreva sacrificio e un momento in cui occorreva sacrificio e loro si sono sacrificati".

23.20 Come giudica la partita in generale. E quella di Meret? Maksimovic e Koulibaly salteranno il match di ritorno... - Meret è stato molto bravo. Maksimovic e Koulibaly sono stati ingenui. In generale, è stata una buona partita ma nulla di più".

23.19 - Questa partita come indirizza la qualificazione? "La indirizza bene. Poi però c'è la valutazione della partita, che è stata buona ma con delle lacune, soprattutto nel finale. Siamo stati poco attenti e questo è un limite che dobbiamo eliminare nella gara di ritorno se vogliamo evitare problemi. Il primo gol è un capolavoro di Mertens, anche se sul tabellino c'è Milik".

23.17 - Ha inizio la conferenza stampa: "Contro una squadra come il Salisburgo che pressa molto alta era fondamentale verticalizzare. L'abbiamo fatta bene attraverso il possesso e il risultato poteva essere più rotondo, anche se pure loro hanno avuto delle occasioni. La gara di ritorno sarà complicata".

23.15 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che commenterà dalla pancia del San Paolo il 3-0 rifilato al Red Bull Salisburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League.