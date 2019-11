LIVE TMW - Napoli, arriva il Salisburgo: Ancelotti punta ancora su Mertens

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato Raimondo De Magistris

Sette punti in tre gare sono un viatico assolutamente incoraggiante per il Napoli, a cui manca solo la zampata finale per arrivare agli ottavi di Champions League in un girone non certo semplice: potrebbe arrivare già stasera, nella sfida interna al Salisburgo di Haland e Szoboszlai, battuto due settimane fa in Austria e stasera ospite del San Paolo. Dopo i due stop in campionato, la squadra di Ancelotti è chiamata ad una reazione immediata. Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Napoli e Salisburgo su TMW, gara che seguiremo in diretta scritta a partire dalle 21.00 con un inviato al San Paolo.

11.28: Manolas difende Kouibaly - Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport prima della gara di Champions League contro il Salisburgo: "Mi aspetto una Napoli diverso da quello visto contro la Roma. Dobbiamo entrare in campo per vincere la partita e centrare la qualificazione. Le critiche sul rendimento della coppia Manolas-Koulibaly? Abbiamo giocato sei partite su quattordici e in tre di queste non abbiamo subito gol. Non capisco tutte queste critiche anche per Kalidou che arriva da cinque stagioni straordinarie. Che fanno male sia a lui che al Napoli".

10.18: per stasera 31mila biglietti venduti, obiettivo 35mila - Nonostante in campionato le cose non stiano andato per il meglio la gara di Champions League contro il Salisburgo vedrà un San Paolo con una buona cornice di pubblico per sostenere il Napoli di Carlo Ancelotti. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti i biglietti venditi fino a ieri avevano già superato le 31mila unità. Obiettivo: arrivare a 35mila nella giornata di oggi.

9.43: ancora Mertens-Lozano in attacco per gli azzurri - Qualche cambio, ma nemmeno troppi. Rispetto alla squadra scesa in campo sabato pomeriggio all'Olimpico, Carlo Ancelotti cambierà un paio di pedine senza però snaturare l'undici che ha perso contro la Roma. Dopo tre gare consecutive Arkadiusz Milik dovrebbe accomodarsi in panchina: verrà confermato Mertens dal primo minuto, col messicano Lozano al suo fianco. Allan dopo l'infortunio è rientrato nella lista dei convocati, ma in mezzo al campo insieme allo spagnolo Fabian Ruiz dovrebbe esserci il macedone Elmas, favorito su Zielinski. Callejon e Insigne gli esterni di centrocampo, Di Lorenzo e Mario Rui gli esterni di difesa. Davanti a Meret, verranno confermati Manolas e Koulibaly.