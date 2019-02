LIVE TMW - Napoli, arriva lo Zurigo. Ancelotti prepara le seconde linee

Premi F5 per aggiornare, su TuttoMercatoWeb.com tutte le ultime novità sulla sfida di stasera

12.45 - I sette precedenti tra Napoli e squadre svizzere

Quello che si giocherà giovedì 21 febbraio 2019 sarà il secondo confronto nelle coppe europee tra Napoli e Zurigo, dopo quello dell'andata. Sono sette i precedenti ufficiali nelle coppe europee tra Napoli e le squadre svizzere con quattro successi della squadra azzurra (3 su 3 in casa e 8 reti segnate), 1 pareggio e 2 vittorie elvetiche. L'altro successo è quello dell'andata ovviamente (1-3 firmato Mertens, Insigne e Zielinski), il primo in terra svizzera in tutta la storia del club.

12.32 - La copertura televisiva di Napoli-Zurigo

La gara tra Napoli e Zurigo verrà trasmessa su Sky Sport Uno su satellite, digitale terrestre e fibra e Sky Sport, canale 253, su satellite e fibra.

12.15 - Chiriches torna titolare dopo il grave infortunio

Ancelotti va verso una formazione con tanti cambi rispetto all'undici "tipo" del campionato. Con Meret in porta, ecco il ritorno da titolari di Hysaj e Chiriches, mentre sulle corsie di centrocampo spazio a Ounas e Verdi con Diawara schermo davanti alla difesa e Zielinski al suo fianco. Davanti il turn-over non risparmierà Mertens, mentre Insigne, squalificato in campionato, giocherà novanta minuti.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Ounas, Diawara, Fabian, Verdi; Insigne, Mertens.

A disposizione: Ospina, Malcuit, Maksimovic, Allan, Fabian Ruiz, Callejon, Milik.

Allenatore: Ancelotti

11.57 - Ancora San Paolo semideserto

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che sono stati venduti, fino ad ora, 15mila biglietti per la sfida contro lo Zurigo, ciò vuol dire che in totale ci saranno circa 20mila spettatori, gli stessi presenti con Lazio e Torino. Un san Paolo semideserto quindi, in continuità con quanto sta accadendo ultimamente in campionato.

11.43 - Paura agguati contro i tifosi svizzeri

Grande attenzione, questa sera, per la sfida tra Napoli e Zurigo. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che arriveranno venti bus dalla Svizzera ed è per questo che il San Paolo sarà blindato. Ci sarà massima preoccupazione non solo al San Paolo ma in tutta la città. La paura - si legge sul quotidiano - è che i cani sciolti della tifoseria napoletana possano organizzare agguati contro i rivali svizzeri dopo quanto accaduto nel match d'andata.

11.38 - Ancelotti: "A questa squadra darei un 7"

Le parole di Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza alla vigilia, vanno in direzione futura: "La squadra sta giocando un buon calcio e abbiamo voglia di fare dei gol. Non sottovalutiamo questa partita perché nel calcio tutto può succedere nonostante il risultato dell'andata sia confortante. Mi soddisfa molto l'aspetto difensivo, anche perché non difendiamo bassi ma sempre alti pressando. Se c'è stato un calo davanti come finalizzazione, ma gli attaccanti stanno lavorando bene difensivamente dando un aiuto alla squadra".

11.25 - Sono quattro le italiane rimaste in corsa in Europa dopo l'eliminazione della Lazio e le speranze, per quanto riguarda l'Europa League, poggiano tutte su Inter e Napoli. Gli azzurri sembrano i più sereni dopo l'andata, potendo contare sul 3-1 ottenuto a Zurigo: stasera contro gli svizzeri, al San Paolo, dovrebbero vedersi numerose seconde linee. Appuntamento alle 18.55, per la sfida tra azzurri ed elvetici.