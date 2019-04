11.03 - Callejon invita alla fiducia José Maria Callejon, ala del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Arsenal. "Serve avere la mentalità giusta ed essere fiduciosi, consapevoli di essere forti e di poter fare una bella partita. Siamo davanti a una sfida storica per la città. La gara perfetta è fare tre gol e non subirne, ma loro sono l'Arsenal e sono molto pericolosi".

11.00 - Caccia all'impresa Questa sera alle 21 allo stadio San Paolo va in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League fra Napoli e Arsenal. Si riparte dal 2-0 per gli inglesi, impresa complicata per gli uomini di Carlo Ancelotti.