LIVE TMW - Napoli-Arsenal alle 21. In corso il pranzo fra le delegazioni

Fonte: in collaborazione con gli inviati Raimondo De Magistris e Marco Frattino

13.33 - Arrivati Edo De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Manca al momento Aurelio De Laurentiis

13.25 - Parla Manninger Alex Manninger, vecchia conoscenza del calcio italiano e dell'Arsenal, ha parlato a Tuttomercatoweb della sfida del San Paolo: "Sì, l'atmosfera del San Paolo è emozionante. I tifosi azzurri proveranno a trascinare la squadra di Ancelotti verso la semifinale col loro grande entusiasmo. L'Arsenal deve stare attento, lo aspetta una gara molto differente da quella dell'Emirates. Non sarei poi così sorpreso se alla fine il Napoli dovesse riuscire a rimontare".

13.15 - L'Arsenal al pranzo UEFA. I delegati inglesi sono arrivati per il pranzo ufficiale con la dirigenza del Napoli e i delegati UEFA.

12.51 - Pranzo ufficiale



12.45 - Fischetto rumeno La squadra arbitrale di stasera viene dalla Romania. L'arbitro è Ovidiu Hategan. Assistenti Sovre e Gheorghe. Addizionali Petrescu e Coltescu. Quarto uomo Ghinguleac.

12.30 - I dirigenti dell'Arsenal lasciano l'albergo sul lungomare di Napoli. Tra poco avrà inizio il pranzo UEFA.

12.15 Parla Pirès Robert Pirès, giocatore dell'Arsenal dal 2000 al 2006 ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Il Napoli potrebbe farcela, soprattutto perché gioca al San Paolo. Il discorso qualificazione è ancora totalmente aperto, non vedo chiari favoriti, ma sinceramente spero che passi l'Arsenal visto che adesso ho riniziato a lavorare per i Gunners (ride, ndr)".

12.00 - L'albergo dove alloggia l'Arsenal. Alcune immagini a poche ore dalla partita Napoli-Arsenal. I londinesi hanno scelto di alloggiare sul lungomare napoletano.

11.45 - Amici-nemici contro Aubameyang ha giocato nelle giovanili del Milan dal 2007 al 2009, quando Ancelotti allenava la prima squadra. Il gabonese ritroerà Ghoulam, suo compagno di squadra ai tempi del Saint-Étienne. Ancelotti ritrova Petr Cech e Mesut Özil, allenati ai tempi di Chelsea e Real Madrid. In verità la convivenza col tedesco è stata brevissima: il tecnico di Reggiolo al suo primo anno in Spagna avallò la sua cessione negli ultimi giorni di mercato, dopo averlo schierato nelle prime due partite. "Non voleva lottare per guadagnarsi un posto" dichiarerà Ancelotti. Era l'estate del 2013 e Özil divenne un giocatore dell'Arsenal.

11.40 Fifty-fifty Un Unai Emery misurato quello in conferenza stampa. Nonostante il successo all'andata per 2-0, il tecnico dell'Arsenal ha dichiarato che le percentuali di qualificazione sono ancora 50-50: "Abbiamo giocato l'andata e abbiamo vinto. È un risultato normale. Ma quando giochji contro il Napoli possono batterti, sono molto forti in casa".

11.35 Biglietti ancora in vendita Proseguirà anche nella giornata odierna la vendita dei biglietti per Napoli–Arsenal di questa sera. Ultime ore quindi per provare a superare quota 40mila spettatori: l'anello superiore non è ancora sold-out: restano poche migliaia di biglietti di Tribuna Nisida e Posillipo mentre per l'anello inferiore restano biglietti di Curva B inferiore e di Distinti inferiori.

11.30 Dammi tre parole "Coraggio, intelligenza e cuore". Con tre parole Carlo Ancelotti spiega cosa serve per tentare l'impresa contro l'Arsenal.

11.25 - 800 agenti a vigilare Questione ordine pubblico: centro città sotto controllo da parte delle forze di Polizia. Circa 800 agenti vigileranno sui tifosi inglesi in arrivo. A ieri sera sono stati venduti 1.000 biglietti.

11.20 Arsenal, ultime di formazione Sono quattro gli indisponibili per Unai Emery in vista della sfida di domani contro il Napoli: l'Arsenal al San Paolo non avrà a disposizione Bellerin, Welbeck, Suarez e Holding. Uscito al termine del primo tempo della sfida contro il Watford, Lucas Torreira non è al meglio e dovrebbe lasciare il posto a Xhaka in mezzo al campo al fianco di Ramsey.

Probabile formazione Arsenal (3-4-1-2) - Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

We out ‘ere in Italy - and here’s who’s travelled 🇮🇹 🏆 #UEL pic.twitter.com/pew3HQSN54 — Arsenal FC (@Arsenal) 17 aprile 2019

11.15 Napoli, ultime di formazione Senza tridente e con la difesa a tre e mezzo già vista a più riprese in Champions League. Queste le ultime di formazione di un Napoli che difficilmente scenderà in campo con Insigne, Milik e Mertens tutti insieme dal primo minuto come accaduto domenica a Verona contro il Chievo: ad accomodarsi in panchina dovrebbe essere il belga.

A centrocampo, Allan e Zielinski i due centrali, con Callejon e Fabian Ruiz ad agire come esterni. Dubbi in difesa: Hysaj o Chiriches? Nel caso in cui a giocare dovesse essere il rumeno, Maksimovic agirebbe sulla corsia destra e non al fianco di Koulibaly. Sulla sinistra altro ballottaggio, con Mario Rui in leggero vantaggio su Ghoulam.

Probabile formazione Napoli (4-4-2) - Meret; Maksimovic, Chiriches, Koulibaly; Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Milik.

11.10 - Rassegna stampa "Ancelotti, solo tu" titola il Corriere dello Sport in prima pagina. "Carletto salvaci tu!" è il taglio alto de La Gazzetta dello Sport aggiungendo: "Napoli, con l'Arsenal serve un'impresa". "Adesso Carlo io" invece è l'apertura di Tuttosport.

La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ⤵️ -Un'altra #Juve | Ossessione #Champions, è rifondazione

-#Ancelotti, solo tu Leggi le altre notizie su https://t.co/PPkVHKb6Zb pic.twitter.com/M2ZNLro8ZH — Corriere dello Sport (@CorSport) 18 aprile 2019

La #primapagina della Gazzetta di oggi!

- Ribaltone Juve 💰

- Champions da pazzi 🤩

- Carletto salvaci tu! 🙏 pic.twitter.com/lXk2GmpqGJ — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 18 aprile 2019

11.03 - Callejon invita alla fiducia José Maria Callejon, ala del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Arsenal. "Serve avere la mentalità giusta ed essere fiduciosi, consapevoli di essere forti e di poter fare una bella partita. Siamo davanti a una sfida storica per la città. La gara perfetta è fare tre gol e non subirne, ma loro sono l'Arsenal e sono molto pericolosi".

11.00 - Caccia all'impresa Questa sera alle 21 allo stadio San Paolo va in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League fra Napoli e Arsenal. Si riparte dal 2-0 per gli inglesi, impresa complicata per gli uomini di Carlo Ancelotti.