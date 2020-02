LIVE TMW - Napoli-Barcellona, le formazioni: Vidal trequartista. Zielinski-Callejon ok

vedi letture

live Napoli-Barcellona, le formazioni: Vidal trequartista. Zielinski-Callejon ok

Il grande giorno è arrivato: questa sera il Napoli di Gattuso riceverà la visita del Barcellona per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una notte da sogno al "San Paolo", che potrà finalmente godersi dal vivo il successore di Diego Armando Maradona: Lionel Messi. Segui, come di consueto, il live di avvicinamento di TMW alla sfida (fischio d'inizio alle ore 21:00) con le voci, gli aggiornamenti di formazione e tutte le curiosità!

20.06 - Si conclude il live di avvicinamento alla sfida di questa sera. Clicca qui per seguire la diretta testuale del match del San Paolo su TMW!

20.01 - Queste le formazioni ufficiali del match:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Vidal; Messi Griezmann

19.19 - Il pullman del Barcellona ha da poco raggiunto il San Paolo dove migliaia di tifosi azzurri stanno attendendo fuori dai cancelli l'arrivo del Napoli. Bordata di assordanti fischi all'indirizzo dei catalani, che questa sera, davanti a 45mila tifosi, si scontreranno anche con un ambiente bollente ed entusiasta.

18.36 - Cancelli aperti - Cresce l'attesa per stasera: sono stati aperti i cancelli intorno alle 17.30, qualche migliaio di tifosi del Napoli già presente dentro il San Paolo. Attesa ancora per l'ingresso dei tifosi del Barcellona.

16.52 - Grande attesa a Napoli in vista della sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Sono già centinaia i tifosi intorno al San Paolo nonostante i cancelli non siano ancora aperti (ore 17 n.d.r.), con grande entusiasmo già vissuto in città nella giornata di ieri quando il Barça ha raggiunto l'hotel tra decine di tifosi festanti.

15.54 - Com'è cambiato il Napoli con Gattuso? - Otto vittorie e cinque sconfitte. È invece questo il ruolino di marcia del Napoli da quando - dopo la qualificazione agli ottavi di Champions - il presidente Aurelio De Laurentiia ha deciso di esonerare Carlo Ancelotti per far spazio (a partire dall'11 dicembre 2019) a Gennaro Gattuso. Ma com'è cambiato lo schieramento tattico (e il percorso stagionale) degli azzurri? Clicca qui per saperne di più!

15.33 - Com'è cambiato il Barça con Setién? - Sette vittorie e due sconfitte. È il ruolino di marcia del Barcellona da quando Quique Setién, manager classe '58, ha preso il posto di Ernesto Valverde, esonerato dopo il pareggio nel derby catalano contro l'Espanyol, la prima gara di questo 2020. Ma com'è cambiato lo schieramento tattico (e il percorso stagionale) dei blaugrana? Clicca qui per saperne di più!

15.18 - De Laurentiis lascia la sede del pranzo UEFA - Finito il pranzo, stanno piano piano lasciando la location napoletana sia la delegazione del Napoli che quella del Barcellona. Nello specifico, il presidente degli azzurri anche in questo caso ha preferito andarsene senza rilasciare alcuna dichiarazione ai media. Ecco il video TMW:

15.16 - Scambio di doni tra i club - Scambio di doni tra le proprietà di Barcellona e Napoli. Come mostrano i canali social degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, Edoardo De Laurentiis e il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu si sono infatti scambiati dei riconoscimenti ufficiali dopo il pranzo UEFA che ha preceduto la sfida di Champions League in programma stasera al "San Paolo". Ecco la foto di rito:

15.02 - È terminato il pranzo UEFA tra le dirigenze di Napoli e Barcellona. Questa la foto appena pubblicata dal profilo Twitter degli azzurri, dove spiccano sicuramente Aurelio ed Edoardo De Laurentiis e il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu, insieme agli altri rappresentanti dei due club e alla delegazione UEFA:

Terminato il pranzo con gli amici del @FCBarcelona_es e dell’@UEFA pic.twitter.com/PnsXO2Z8rD — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 25, 2020

14.40 - TMW intervista l'ex Barça, Ariedo Braida - “Sono due grandi squadre. Grande il Napoli, grande Giuntoli e grande Rino Gattuso. Al Barça però c’è un campionissimo come Messi. Anche se la partita si gioca in uno stadio caldo come il San Paolo, una squadra che ha l’argentino vince sempre, da qualsiasi parte. Ai dirigenti del Barça dicevo ‘con Messi es un equipo, sin es otro equipo'”. Lunga intervista all'ex ds del Barcellona Ariedo Braida sulle colonne odierne di TMW, tra passato, presente e futuro, con un occhio particolare ovviamente alla sfida di Champions in programma stasera a Napoli: Leggi qui l'intervista integrale di TMW ad Ariedo Braida!

14.20 - Barcellona già pazzo di Napoli - Difficilmente i giocatori e l'intero staff del Barcellona riusciranno a dimenticare Napoli, i suoi colori, la sua gente, le sue strade... "Napoli è bellissima", è infatti il titolo del video pubblicato su Twitter dai canali social del club catalano, coi momenti più belli vissuti finora tra la celebre via dei presepi (San Gregorio Armeno), lo stadio "San Paolo", i tributi a Maradona e le immancabili pizzerie. Un viaggio in lungo e in largo per Napoli, che ha sicuramente lasciato più che soddisfatto il mondo blaugrana.

13.55 - Milik ci crede - Arkadiusz Milik ci crede. L'ariete del Napoli ha postato un messaggio di speranza e incoraggiamento su Twitter in vista della sfida di questa sera contro il Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions: "Se puoi sognare, puoi farlo. Forza Napoli!", la carica del polacco.

Se puoi sognare, puoi farlo. Forza Napoli! #NapoliBarca If you can dream it, you can do it. Jeśli umiesz marzyć, możesz to zrobić. pic.twitter.com/8atDL7Gdv3 — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) February 24, 2020

13.50 - La regina del pranzo UEFA - Tipico dolce napoletano per addolcire gli animi delle due dirigenze di Napoli e Barcellona prima della sfida di questa sera al "San Paolo", valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco la Torta Babà servita durante il pranzo UEFA, in corso proprio in questi minuti:

13.15 - Sorpresa Bartomeu - Arrivo a sorpresa nella location che ospita il pranzo UEFA tra Napoli e Barcellona: si è appena presentato infatti anche il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu, che affiancherà dunque il vice-presidente Cardoner e Oliver Gonzalez, responsabile delle relazioni internazionali del club.

13.10 - Pranzo UEFA al via - È appena arrivata la delegazione del Barcellona, capeggiata dal vice-presidente Jordi Cardoner. Pranzo UEFA dunque al via, visto che contemporaneamente si sono presentati anche la delegazione UEFA e il ds azzurro Cristiano Giuntoli.

13.03 - Ecco anche Edoardo De Laurentiis - Non solo Aurelio, al pranzo UEFA tra Napoli e Barcellona è appena arrivato anche il vice-presidente azzurro Edoardo De Laurentiis. Proprietà al gran completo, dunque, in vista del big match di questa sera coi blaugrana. Ecco il video realizzato da TMW fuori dal ristorante:

12.46 - De Laurentiis al pranzo UEFA - È appena arrivato al consueto pranzo UEFA pre-Champions il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Nessuna dichiarazione per il numero uno azzurro a poche ore dal big match col Barcellona. Questo il video realizzato dall'inviato di TMW fuori dal ristorante che lo vedrà incontrare la delegazione blaugrana capitanata dal vice-presidente Jordi Cardoner:

12.41 - TMW intervista l'ex dirigente del Barça, Toni Freixa - "Da barcelonista spero chiaramente che la mia squadra ottenga un buon risultato per mettere già all'andata il discorso qualificazione sui giusti binari. Il Napoli è una squadra davvero ottima, davanti ai suoi tifosi scenderà in campo con grandissime motivazioni, ma il Barcellona è favorito perché è più abituato a questo tipo di sfide europee e ha calciatori ancora più forti di quelli azzurri". Lunga intervista di TMW a Toni Freixa, factotum (segretario, portavoce, dirigente...) che ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del club catalano nelle diverse ere Laporta, Rosell e Bartomeu per poi concorrere lui stesso alle elezioni per la presidenza nel 2015, arrivando al quarto posto. Con lui abbiamo parlato di Napoli-Barcellona, Messi, Guardiola, Lautaro e la crisi societaria in casa blaugrana: Leggi qui l'intervista integrale di TMW a Toni Freixa!

12.29 - Llorente nel ritiro del Barça - Nell'hotel sede del ritiro pre-partita del Napoli, racconta Sky Sport, è da poco arrivato anche Fernando Llorente. L'attaccante di proprietà partenopea, out dai convocati per un attacco influenzale, ha sfruttato la mattinata per far visita e salutare i suoi connazionali del Barcellona.

12.13 - Niente sold-out stasera - Niente sold-out, ma almeno 40-45.000 tifosi stasera al "San Paolo". Secondo quanto raccolto da TMW, è previsto così un grande apporto da parte del pubblico nella sfida in programma alle ore 21:00 tra Napoli e Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League.

12.00 - Già arrivato il primo delegato del Barça - Al ristorante che ospiterà il pranzo UEFA è già arrivato il primo delegato blaugrana: Oliver Gonzalez, responsabile delle relazioni internazionali del club catalano.

11.49 - Alle 13:00 il pranzo UEFA - Andrà in scena alle ore 13:00 il consueto pranzo UEFA tra le dirigenze di Napoli e Barcellona. Il club partenopeo sarà rappresentato dal presidente Aurelio De Laurentiis, che assisterà ovviamente anche alla sfida di questa sera dalle tribune del "San Paolo", mentre per i blaugrana ci sarà il vice-presidente Jordi Cardoner.

11.44 - La probabile formazione del Barcellona - Pochi dubbi di formazione anche per Quique Setién, che deve fare a meno di Jordi Alba, Sergi Roberto, Luis Suarez e Ousmane Dembélé. Davanti a ter Stegen, linea a quattro composta da Semedo, Piqué, Lenglet (in ballottaggio con Umtiti) e Junior Firpo. Tornerà De Jong tra i titolari, l'altro interno di centrocampo sarà Arthur, mentre Busquets agirà in cabina di regia. Vidal favorito su Ansu Fati per una maglia alle spalle di Messi e Griezmann.

11.19 - Le maglie ufficiali di Napoli-Barcellona - Quando mancano ancora diverse ore al fischio d'inizio del match, il Napoli mostra già su Twitter le quattro maglie ufficiali coi quali i calciatori (e i portieri) partenopei e catalani si affronteranno questa sera al "San Paolo": consueta divisa azzurra per i locali, divisa gialla per gli ospiti. Ecco la foto:

Ecco le maglie ufficiali per la partita di questa sera 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/sx2h41grji — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 25, 2020

11.02 - La probabile formazione del Napoli - Pochi dubbi di formazione per Gennaro Gattuso. Tra i pali confermato Ospina, Di Lorenzo e Mario Rui i due terzini mentre i centrali saranno Manolas e Masimovic (nemmeno convocato Koulibaly). In mediana Fabian Ruiz (favorito su Allan) e Zielinski i due interni, con Demme che agirà in cabina di regia. Torna Callejon dal primo minuto: al suo fianco Mertens e Insigne in attacco.