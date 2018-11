LIVE TMW - Napoli, Callejon: "Siamo più maturi, Ancelotti ci ha dato sicurezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' il Napoli più forte in cui hai giocato? "Per me ogni anno siamo stati forti. Non riesco a dirti se è la squadra più forte, negli ultimi anni ci sono stati tanti giocatori forti".

Da fuori c'è la sensazione di un Napoli più maturo e pronto per queste gare. "Sì, può essere. Giochiamo insieme da tanto tempo, ci conosciamo sempre di più e con gli anni si prende maturità, si giocano gare importanti. Nel corso degli anni tutti siamo diventati più forti".

Col ritorno di Thiago Silva sarà più dura per gli attaccanti? "Sì, sempre difficile, loro sono una grande squadra. E' uguale perché sono tutti forti, noi dovremo essere consapevoli dell'andata e rifare quella prova con i tre punti".

Ti manca il gol, è la prima volta a questo punto senza gol. "Sono tranquillo, aiuto la squadra ad ogni partita, faccio assist ai compagni. Il calcio è così, quando non arriva è vero che manca, poi quando arriva il primo poi arrivano tutti".

Dopo 6 anni credi che la squadra è pronta per qualcosa d'importante? "Sì, siamo consapevoli di essere più maturi, poi il mister ci ha dato più consapevolezza. Possiamo fare grandi cose, speriamo di domani di poter far bene".

E' cambiato qualcosa con Ancelotti come posizione. Come ti stai trovando? "Ogni allenatore ha il suo metodo, mi trovo bene, mi miglioro ancora di più e provo a fare il ruolo sempre al meglio".

Si gioca il 4-4-2 ma cambiando la strategia ad ogni partita. E' un bell'aspetto per uno tatticamente importante come te. "E' bello, col mister mi sento bene quando ci suggerisce delle cose. E' uno molto bravo a fare cambi durante le partite, mi sento importante per i miei compagni".

