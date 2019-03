LIVE TMW - Napoli, D. Ancelotti: "Bene primo tempo, mai smesso di lottare"

Fonte: Dal Mapei Stadium di Reggio Emilia

Amici di Tuttomercatoweb.com, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Davide Ancelotti, vice allenatore del Napoli che a breve parlerà dal Mapei Stadium di Reggio Emilia nel post della sfida contro il Sassuolo.

Come valutiamo questo risultato preso per i capelli. "Il primo tempo è stato ben fato, nella ripresa il Sassuolo ha meritato il vantaggio. Loro si sono abbassati, noi abbiamo faticato a trovare gli spazi. Abbiamo avuto la forza di continuare a lottare e riaprire la partita nel finale".

Chiriches e Luperto? "Hanno fatto bene entrambi, hanno vissuto una gara diversa. Nella prima frazione Chiriches ha dovuto coprire più campo, nella ripresa Luperto ha fatto più controllo. Sono entrambi affidabili".

Le sue emozioni di tornare in questo stadio per lei e per suo padre? "Io ho vaghi ricordi, avevo sei anni quando mio padre allenava la Reggiana. E' stato il primo passo da allenatore, importante per lui perché poi ha avuto una carriera piena di successi. Che non è ancora finita, perché vuole continuare a vincere anche in azzurro".

La prova di Younes? "Viene da un grave infortunio, ha recuperato la forma. E' molto forte, salta l'uomo, crea occasioni uno contro uno. Oggi nello spazio stretto è stato imprevedibile, sarà molto utile in futuro. Per me è pienamente disponibile".

