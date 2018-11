LIVE TMW - Napoli, D. Ancelotti: "Tre punti fondamentali, dobbiamo migliorare"

Fonte: Inviato a Marassi

Successo in extremis per il Napoli che ha superato 2-1 il Genoa a Marassi. Fra poco il vice dei partenopei Davide Ancelotti interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

La vittoria di oggi.

"Nel secondo tempo penso che abbiamo fatto la differenza, abbiamo deciso di cambiare atteggiamento e giocare in un modo diverso. Poi ovviamente i cambi non è la prima volta che ci danno vantaggio perché i giocatori quando si sentono coinvolti danno il massimo".

Nel primo tempo cosa non ha funzionato?

"Il Genoa segue molto a uomo e abbiamo dovuto cambiare modo di giocare. Loro hanno giocatori capaci di fare anche 70 metri di contropiede come Kouamé".

Chiedevate il rinvio?

"Diciamo che a un certo punto tutte e due le squadra hanno visto che era difficile giocare. Poi l’arbitro ha preso la decisione di giocare ed e lì che si è vista la differenza. Questa squadra fa la differenza a livello di gruppo"

Sui tre punti.

"Sono troppo punto fondamentali e ce ne andiamo con un ricordo diverso da questo stadio".

Com’e cambiato il Napoli dall gara con la Samp?

"E’ migliorato nella consapevolezza di far cose diverse. Contro la Samp siamo arrivati ad inizio del nostro percorso. Siamo a metà strada e dobbiamo continuare a migliorare".