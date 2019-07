LIVE TMW - Napoli, De Laurentiis: "Ritiro tranquillo, entusiasmo mai mancato"

Amici di Tuttomercatoweb.com, buon pomeriggio! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale dell'intervento di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

15.10 - Arriva la domanda di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport che chiede a De Laurentiis: "cosa ne pensa della Superlega?" "Credo ci sia una grande ignoranza, nel senso di ignorare le cose non avendo partecipato a tutte le riunione susseguitesi all'interno dell'ECA. Ora bisogna spiegare che l'ECA è l'associazione dei club europei dove albergano 232 club, più di 100 sono fattivi e decisionisti nel consiglio dell'associazione. Gli altri sono soci con presenza ma senza potere decisionale. L'ECA è stata l'unica associazione di club privati che s'è contrapposta con grande fermezza ed educazione alla UEFA e alla FIFA, reclamando il ruolo importantissimo dei club. Tramite l'ECA siamo arrivati a una serie di vantaggi per i club, io ne faccio parte e sono il chairman della comunicazione e del marketing. Agnelli non vuole fare una Superchampions per pochi eletti, anzi lui cerca di allargare democraticamente la possibilità di allargare a club meno blasonati. Il problema va un momento ridimensionato e impostato in altro modo: se parliamo del 2024-2027 parliamo di un periodo distante, oggi non si può parlare di qualcosa di lontanissimo. Oggi già sei mesi o un anno è un tempo lontano, noi vogliamo stabilire le cose di triennio in triennio. E' una cosa stupida, perché la gente non sa lavorare. Se uno ha capacità imprenditoriali e commerciali, deve saper ottenere delle situazioni positive in pochi mesi. Il calcio che vorrei dovrebbe essere animato da gente giovane, non da gente che basa le decisioni su esperienze del passato. Vorrei gente capaci di offrire una quasi illogica esperienza del futuro, sembra difficile dirlo ma serve gente capace di proiettarsi nel futuro. Bisogna essere visionari, nel senso di prevedere quando può accadere. Ad Agnelli ho detto di interessarsi di come far tornare i bambini al calcio, perché si stanno allontanando a causa degli electronic-games. Forse il calcio è noioso, tranne poche gare. Soprattutto nelle fasce minori, le gare non creano grosso interesse. I millennials e la generazione Z s'è fermata al 2013, siamo in ritardo di sei anni. Io ho un'idea per il Ministro dell'istruzione, inserendo 'tattica e tecnica del calcio' nelle classi intermedie. Due ore a settimana per far vedere le grandi partite, per far capire come funziona il calcio. I bambini vanno coinvolti in maniera ludica, il nostro Paese è stato fregato dai politici. Non hanno mai pensato ai giovani, preoccupandosi solo di fare bisticci ideologici tra scuola pubblica e privata".

15.09 - Che calcio vorrebbe? "Bisognerebbe parlare per giornate intere, il problema che c'è da tantissimi anni è che in questo Paese tu parli ma la gente non ascolta. E' distratta, oppure fa finta di non capire. Forse non vuol capire, spesso non vogliono capire il messaggio".

15.08 - Che ritiro vive il Napoli? "Credo molto tranquillo, sereno. Come si addice a un ritiro, tutti concentrati e pronti a dare il meglio di sé. Sabato avremo la prima amichevole, contro il Benevento. Quindi incontreremo un vecchio amico come Maggio, ma anche Roberto Insigne e Filippo Inzaghi".

15.07 - C'è entusiasmo intorno al Napoli. "Menomale, intorno al Napoli non è mai mancato".

15.06 - De Laurentiis è ora in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.