Napoli, Di Lorenzo: "Che gioia il primo gol al San Paolo"

Napoli-Torino 2-1 al San Paolo.

"La prima occasione è andata male, potevo fare meglio. Nella seconda invece sono riuscito a far gol, sono contento per il primo gol al San Paolo. È una grande emozione". Parla così Giovanni Di Lorenzo, in gol nella vittoria del Napoli sul Torino, intervenuto in conferenza stampa.

"Per noi era un banco di prova importante, abbiamo rischiamo poco o nulla ma sull'unica occasione subita abbiamo preso gol. Di dispiace perchè volevamo tenere la porta inviolata".

Sulla fase difensiva



"Credo che stiamo migliorando, ma è merito di tutta la squadra che sta lavorando proprio sotto questo aspetto".

Oggi bel messaggio dei tifosi del Napoli dopo i cori becere di Brescia

"Non ho visto lo striscione esposto al San Paolo. I cori di Brescia non sono stati belli, ci dispiace sentire sempre cori contro Napoli".

Come giudichi questa stagione così complessa?

"In campionato stiamo recuperando posizioni, c'è ancora tempo per migliorare. Durante la settimana stiamo lavorando bene, a stagione non è compromessa e dobbiamo continuare così".

Ti aspettavi di essere così decisivo in questo Napoli?

"Non mi aspettavo di giocare così tanto, lo speravo. Sono contento di quello che sto facendo, ma devo continuare a lavorare ed a crescere".