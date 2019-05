LIVE TMW - Napoli, è il giorno del primo acquisto: arriva Di Lorenzo

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amici di Tuttomercatoweb.com, buongiorno! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta delle visite mediche di Giovanni Di Lorenzo, esterno destro dell'Empoli che si sottoporrà agli esami di rito presso la struttura di Villa Stuart a Roma per poi legarsi al Napoli e diventare il primo acquisto dei partenopei per la stagione 2019-20. L'arrivo del calciatore è previsto per le 10.30 circa.

9.55 - Le parole dell'agente. Mario Giuffredi, ieri a 'Radio Kiss Kiss Napoli', ha così commentato l'affare: "Di Lorenzo? Dopo Empoli-Torino c'è stata l'accelerata di Giuntoli, hanno voluto il giocatore in maniera veloce e concreta. Il Napoli avrebbe chiesto di anticipare le visite mediche a giovedì, io sarò ad Empoli con il presidente Corsi, penso che alla fine deciderà di darlo a Napoli, venerdì sarà a Napoli per le firme", le sue parole.

9.40 - I dettagli dell'affare. Come già scritto ieri su queste colonne, all'Empoli andranno 9,5 milioni di euro per il primo rinforzo del nuovo Napoli. Poteva non andare così: martedì alla porta dei toscani ha infatti bussato anche l'Atletico Madrid. L'offensiva spagnola è tuttavia arrivata troppo tardi, e il club azzurro può godersi il miglior difensore del campionato per rendimento offensivo in questo 2019.