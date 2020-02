LIVE TMW - Napoli, Gattuso: "Dobbiamo risolvere problemi. Ritorno? Non sono sereno"

vedi letture

live Napoli, Gattuso: "Dobbiamo risolvere problemi. Ritorno? Non sono sereno"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.10 - Grande prova del Napoli a San Siro e perfetta vendetta della gara d'andata in campionato al San Paolo. In vista del ritorno, l'1-0 firmato Fabian Ruiz potrebbe risultare decisivo. A breve il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.06 - Iniziata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso

Qual è il vero Napoli?

"Me lo sono chiesto molte volte. Da tempo mi dico che questa squadra deve lavorare sulle due squadre e con la sofferenza si possono fare cose importanti. Con me è arrivato un palleggio migliore, ma con la Juve sembrava si soffrisse costantemente. Bisogna lavorare, quando prendiamo gol non è solo colpa della difesa. Oggi con i centrali rompevamo sempre il gioco su Lautaro e Lukaku. Il vero Napoli è questo, manca portare il pallone negli ultimi 20 metri con più frequenza. Questa è una squadra che negli ultimi anni ha fatto più di quattrocento punti, ma dobbiamo guardare all'oggi. I problemi si risolvono, dando il cento per cento"

Elmas mossa pensata apposta per l'Inter?

"In realtà anche contro la Juve stavo per buttarlo dentro, deve migliorare con la palla tra i piedi, ma ha tutte le caratteristiche per diventare un grande giocatore"

Stavate poco bene a livello mentale?

"Siete fuori binario. Noi abbiamo concetti precisi, se non li seguiamo vengono fuori le magagne. Ogni volta che il portiere del Lecce rinviava, noi eravamo distanti. Vedevo solo prime palle, mai seconde o terze. Penso che oggi dobbiamo lavorare su questo aspetto, non ci devono mettere paura i lanci o rinvii"

Le è piaciuto Mertens?

"Tanta roba che non è poco. Stoppava palle difficili, mostrava intelligenza tattica uscendo da situazioni molto difficili"

Ha battuto Lazio, Juventus e Inter...

"Ma ho perso con Parma e Lecce. Ci sbatto i dentro contro certi argomenti e pensieri. Il Lecce ci ha dato una mazzata incredibile in una gara che per noi valeva la finale di Champions League. Ecco perché è difficile commentare questa squadra. Scrolliamoci il veleno di dosso. In fase di non possesso non interessa cosa si fa, voglio miglioramenti con il pallone. Non era facile qui a San Siro impostare una gara in questo modo. Voglio che i miei abbiano il coraggio di rischiare"

E' fiducioso per il ritorno?

"Mi manca un pezzo che è la puntualità. Sbagliamo spesso e per questo non sono tranquillo. Eppure non mi danno mai il motivo per sbroccare, sono sorpreso perché ho sempre buone sensazioni. Ecco perché ci sbatto i denti contro. In questo momento serve solo farsi il segno della croce"

23.17 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte