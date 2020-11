live Napoli, Gattuso: "Dominato col Sassuolo, molti hanno visto gara diversa"

Domani la sfida di Europa League tra croati e Napoli.

Sfida al Rijeka per il Napoli, che prova a dare continuità al cammino in Europa League dopo la vittoria della scorsa settimana contro la Real Sociedad. A breve Rino Gattuso presenterà la sfida in conferenza stampa.



Un primo pensiero per Maradona

"Gli avevo fatto gli auguri di compleanno. Cosa dire? Lo aspettiamo a Castel Volturno per abbracciarlo e parlare con lui. È forte, ne ha passate tante e passerà anche questo. Lo aspettiamo a braccia aperte dove ha scritto la storia, a Napoli".

Sarà una gara verità?

Non dobbiamo capire che Napoli siamo. Tre anni fa qui ci ho perso, ma loro sono cambiati molto. Si difendono bene. Non sono d'accordo con quello che state dicendo ultimamente. Con l'Az abbiamo perso ma abbiamo comandato la gara. Col Sassuolo non so che gara abbia visto, abbiamo creato sette palle gol e concesso niente al Sassuolo. Non dobbiamo dimostrare nulla, giocare il nostro calcio magari con qualche situazione diversa. Siamo sulla giusta strada".



Scelte di formazione diverse rispetto al Sassuolo?

"Vediamo, credo che siamo sulla stessa direzione di quello visto in Spagna"



Come mai ha scelto di fare la rifinitura a Napoli?

"Lo feci anche col Milan, mi piace fare così. Preferisco preparare le partite nel nostro centro sportivo, in tutte le gare europee da quando alleno non ho mai fatto la rifinitura nello stadio della squadra ospitante. Non c'entra niente il Covid".

Pensa che il Rijeka possa creare problemi al Napoli?

"Qui c'è stata la mia prima partita quando divenni allenatore del Milan. Ricordo una grande atmosfera allo stadio. Cosa temo? Bisogna temere tutti, partite facili non esistono specialmente da quando conviviamo col Covid. Sappiamo che gara ci aspetta, sarà una gara in cui troveremo pochissimo spazio. Serve il vero Napoli per portare i tre punti a casa".



Domani gioca Insigne?

"Vediamo, ha avuto un piccolo problemino. Valutiamo domattina se giocherà dal primo minuto o uno spezzone di gara, tutti i giocatori sono pronti".

Indisponibili?

"Solo Osimhen, che è stato espulso nell'ultima ed è dunque squalificato".

È vero che una volta per scommessa con Dario Simic ha dovuto mangiare un insetto?

“Sì, questa è facile. L’ha scritto Pirlo nel suo libro. Era prima della sfida Milan-Manchester United, la squadra era tesa e c’era una lumaca sul prato. Nessuno pensava che avessi il coraggio di mangiarla ed io la mangiai per fare gruppo. Per me questo è il calcio, ho fatto di peggio che mangiare una lumaca".



18.47 Terminata la conferenza di Rino Gattuso.