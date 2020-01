LIVE TMW - Napoli, Gattuso: "Imbarazzanti, meritavamo fischi e pomodori"

Napoli-Fiorentina 0-2: a segno Chiesa e Vlahovic.

Altro crollo interno. Il tecnico del Napoli Rino Gattuso commenta in conferenza stampa la sconfitta contro la Fiorentina: a breve le sue parole su Tuttomercatoweb

Riesci a dare una spiegazione a questa prova disarmante?



"Ho parlato con la squadra, i ragazzi hanno deciso di andare in ritiro. È stata una decisione loro, ero convinto che potessimo fare una grande partita invece è venuta fuori una prestazione imbarazzante. Primo responsabile sono io, ho visto una squadra piatta. Abbiamo fatto il solletico alla Fiorentina, grande confusione sia tecnica che tattica. Quello che più mi ha deluso è stata la mancanza di veleno, non focalizzarsi solo sul gioco ma sul veleno. Sull'essere squadra. La delusione più grande per me è stata non vedere una squadra, non abbiamo fatto nulla per mettere in difficoltà l'avversario.



Come si esce da questa situazione?

"Basta alibi. Non bisogna parlare delle multe, dello sciopero dei tifosi e di tutto il resto. Qua stiamo scherzando con il fuoco, forse qualcuno non lo ha capito. Io ero disposto a morire in campo per un mio compagno, anche se magari fuori dal campo non ci sono mai uscito. Siamo dei privilegiati, veniamo pagati profumatamente e bisogna dirsi le cose in faccia. Magari per qualche giorno puoi starti sulle palle, ma alla fine è meglio parlarsi".

Questa squadra deve imparare a soffrire?



"Dobbiamo imparare a giocare da squadra. Ero convinto che avremmo fatto una grande partita, quando vi dico che questa è una squadra che in allenamento ci mette l'anima, mi viene difficile dare una spiegazione a quello che si è visto stasera. Veramente stasera è stata una roba bruttissima. Ci può stare perdere, ma una mia squadra che non si prende un'ammonizione tirando una scarpata all'avversario mi fa male. Forse non tutti hanno capito in che situazione ci siamo messi".

Come è nata una gara come questa?

Faccio fatica a capire. In questo momento bisogna riguardare anche tanti aspetti, bisogna andare a ricercare qualcosa anche sul piano caratteriale. Bisogna forse focalizzarsi più su questo aspetto, ora sono in grandissima difficoltà perchè non mi aspettavo una prestazione così".

Forse è il momento di dare spazio a qualcuno che ha la mente più leggera?

"Sì, vediamo. Prima si poteva parlare di prestazione, ma nella mia gestione abbiamo fatto una sola vittoria ottenuta al 94'. Sicuramente bisogna rivedere qualcosa, non solo a livello tecnico-tattico perchè ho la sensazione che non siamo una squadra. Alla prima difficoltà spariamo dal campo, creiamo poco di cattiveria e di mordente".

Temi che questa squadra possa lottare per non retrocedere senza avere la mentalità?

"Lho detto appena sono arrivato. Negli ultimi anni si è lottato ad alti livelli, ora dobbiamo iniziare a ragionare da squadra e non solo perchè ci chiamiamo Napoli. Qui si fa fatica a vincere le partite. Voglio guardare i miei giocatori in faccia, è uscita la voce che mi volevo dimettere ma non ci penso. Mi piace combattere e mi piace andare alla ricerca della soluzione. Devo trovare la chiave per entrare nella testa dei miei giocatori, devo capire chi sta pensando a 360° alla nostra situazione".

Cosa pensa di uno stadio San Paolo così silenzioso?



È normale che per i tifosi bisogna fare un discorso diverso. Serve uno bravo, molto più di me. Ma oggi è troppo facile dire che non vinciamo perchè non vengono i tifosi allo stadio o perchè ci sono le multe. No, non è così. Quando prendi mazzate devi andare alla ricerca di come uscire, non di usare le piccole cose come alibi. Abbiamo infortunati dei giocatori importanti, ma in questo momento dobbiamo fare meglio. Potevo anche perdere, ma volevo vedere gente che combatte e con la bava alla bocca. Stanno giocando sempre gli stessi, lo sappiamo, perchè abbiamo tutto sotto controllo. Ho scelto Luperto a sinistra perchè non volevo cambiare Manolas-Di Lorenzo al centro che avevano fatto molto bene al centro, poi alla fine è stato anche questo un errore.

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Non so cosa arriverà. Voi parlate, la fate facile ma qui non possiamo prendere extra-comunitari se non esce qualcuno. C'è una lista e bisogna rispettarla, bisogna che esca qualcuno per far arrivare altri.

Ha parlato ad Allan che ha reagito male al cambio?



"È uno che sta dando il massimo in allenamento, ci sta che sia deluso. In questo momento non ho affrontato questo discorso, lo affronteremo domani".

Le farebbe piacere un intervento del presidente in questo momento?



"A me piace metterci il mio faccione, oggi stiamo parlando di risultati sportivi ed il primo risultato della parte sportiva sono io. Sono io che sto facendo fatica a portare risultati, quindi è giusto che parli io. Con il presidente ci sentiamo tutti i giorni e ci confrontiamo. Quindi la risposta è no".

Sta pensando a delle varianti tattiche?

"Sappiamo che abbiamo speso tanto, che qualche giocatore non era al 100%. Bisogna rispettare gli avversari, senza giocare con la puzza sotto al naso. Per come vogliamo tenere il campo, non ci sta portando nessun frutto".

Cosa ha dato Gattuso per adesso al Napoli?

"Per adesso nulla, se andiamo a vedere i risultati non ho dato nulla. Tante gare abbiamo giocato un calcio provando ad uscire dal basso, ma ad oggi il mio apporto è stato zero".

Nelle prossime due gare arrivano Lazio e Juve: si aspetta una reazione d'orgoglio?

"MI aspetto che si faccia meglio di oggi. Non è stato un bel vedere, è stata una gara che ci meritavamo fischi e pomodori. Spero di non vedere più una prestazione come questa, venire a spiegare una prestazione come questa è difficile ed imbarazzante. Spero che la squadra reagisca, che faccia vedere voglia e senso di appartenenza".