live Napoli, Gattuso: "Insigne ha recuperato, ha bisogno di mettere benzina nelle gambe"

Domani alle 18.55 l'esordio europeo della squadra partenopea.

14.10 - Il Napoli inizia la sua avventura in Europa League, ospitando al San Paolo gli olandesi dell’Az Alkmaar. A presentare il match è Rino Gattuso, che a breve risponderà alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

Europa League è un fastidio, un obiettivo o un modo per fare turnover?

"È un obiettivo, siamo contenti di giocarla perchè sappiamo i sacrifici fatti lo scorso anno per arrivarci. È una manifestazioni importante, dobbiamo impegnarci per riuscire a passare il turno".

Meglio turnover o continuità in questo momento?

"Ci saranno 3/4 giocatori che non hanno giocato contro l'Atalanta. Io ci ho sbattuto i denti, ho provato a cambiare anche otto giocatori quando ero al Milan ma poi si mettono in difficoltà gli uomini. Bisogna fare attenzione, non faremo tantissimo turnover".



Bisognerà scegliere una competizione a discapito di un'altra?

"Noi non scegliamo nessun obiettivo, mettendo sempre la squadra migliore in campo. Speriamo di non perdere altri giocatori col Covid, due sono fuori già da 21 giorni.

L'abbondanza può essere un problema?

"Assolutamente no. Si gioca ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti".

Lei ritiene opportuno che la gara venga giocata? C'è timore di nuovi contagi con la situazione in casa Az?

"C'è preoccupazione, penso che in questo momento c'è timore anche quando si va fuori. Il calcio è una grande azienda e sta perdendo tanto e noi dobbiamo far andare avanti questa azienda. Poi le decisioni le prende chi comanda".



Col ritorno degli assenti le sue scelte saranno più complesse?

"Sì, ma spero di avere sempre queste difficoltà. Ora sta tornando anche Insigne, siamo consapevoli di avere tanti giocatori bravi. Lorenzo ha recuperato, viene da 20 giorni fermo, deve mettere benzina nelle gambe allenandosi con continuità.



Sull'avversario...

"Sembra che giochiamo con una squadra di scappati di casa, ma non è così. Lo scorso anno hanno fatto un grande campionato, sappiamo che c'è da far fatica e in questo girone bisogna esprimersi al massimo per passare il turno".

Questa sembra essere una squadra che si diverte in questo momento...

"Durante la settimana bisogna lavorare con serietà, se vuoi fare un certo calcio serve appartenenza e passione. In questo momento la squadra si allena con grande entusiasmo e riesce a far fatica con grande serenità. Questa è la cosa bella di allenare questo gruppo".

Terminata la conferenza di Rino Gattuso.