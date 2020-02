vedi letture

live Napoli, Gattuso: "La squadra non si discute. Non dico ciò che ho detto nello spogliatoio"

Una vittoria su un campo ostico.

"Non mi aspettavo tre vittorie fuori casa, nel primo tempo abbiamo lavorato non in maniera corretta. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Sto avendo le risposte che volevo da questa squadra".

Cosa ha detto nello spogliatoio?

"Non si può sennò ci censurano a tutti. Tutte le squadre sono arrivate qua e hanno fatto fatica. Mi dà fastidio quando si prende gol e qualcuno e inizia a fare il vigile. Ci è venuta un po' di tristezza dopo il gol subito, nel secondo tempo abbiamo avuto un altro atteggiamento".

Dove può arrivare questo Napoli?"

"Vale il discorso che ho fatto tempo fa. Abbiamo passato dei momenti terribili, la squadra non riusciva a tirare fuori nulla. Non si respirava una bella aria, l'obiettivo è quello di stare tranquilli. Penso che in questo momento dobbiamo preparare le partite".

TMW - Qual è il vostro obiettivo?

"È un squadra che non si discute, mi hanno messo a disposizione giocatori funzionali. È una squadra tecnicamente forte, dobbiamo migliorare nel collettivo. Penso che a tratti si stanno vedendo le reazioni".

Balotelli?

"È difficile rispondere. Quando giochi con 4-3-2-1 devi essere bravo. Tante squadre piccole giocano così, i tre di non possesso fanno un bel lavoro. Balotelli incide quando ha la palla, mette sempre in difficoltà. In fase di non possesso è un giocatore diverso. Gli atteggiamenti? Lui è nato così, è un giocatore di grandissima qualità. Poteva fare molto di più. Negli anni ho provato a parlargli, ma è sempre rimasto così".

Sta pensando al Barcellona?

"Ci sto pensando sì. Spero di giocarmela, voglio vedere una squadra che non ha paura. Voglio una squadra con grande cazzimma".

