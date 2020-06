live Napoli, Gattuso: "Non pensiamo alla Champions. In molti rimarranno l'anno prossimo"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

21.35 - Napoli corsaro a Verona: i partenopei battono l'Hellas grazie alle reti di Milik e Lozano. Gennaro Gattuso, tecnico degli azzurri, è atteso a breve in sala stampa per la conferenza post-partita, che verrà trasmessa sul maxi-schermo dello stadio, a beneficio di tutti i giornalisti presenti al Bentegodi questa sera.

21.57 - Inizia la conferenza stampa.

Quando si rilasserà il Napoli?

"Non possiamo rilassarci, non dobbiamo nemmeno pensare alla Champions. La maggior parte di questi ragazzi indosserà ancora questa maglia l'anno prossimo, dobbiamo cercare la giusta mentalità".

I cinque cambi vi avvantaggiano?

"Io sono favorevole ai cinque cambi anche l'anno prossimo. Quando hai una rosa di ventitré giocatori, dando una possibilità a cinque di loro lavori anche meglio. A livello di gestione può essere importante".

Tanti complimenti per quello che stai facendo.

"Sono un allenatore giovane, ancora è lunga. Ancelotti ha fatto la storia, io in questo momento devo ancora superare tanti ostacoli".

Poche squadre hanno annullato il gioco del Verona quest'anno. Come l'aveva preparata?

"Siamo stati bravi, sapevamo che poche squadre quest'anno hanno imposto il loro gioco a Verona. L'abbiamo impostata sulla qualità, sul palleggio. Poi sulle due fasi, perché abbiamo sofferto poco, e il Verona è una delle squadre che gioca più in verticale in Serie A".

Per come sono arrivati questi tre punti, che consapevolezza avete?

"Dobbiamo continuare su questa strada, credere che il lavoro ci regala cose importanti, com'è avvenuto in Coppa. Queste undici partite non so se basteranno per andare in Champions, dobbiamo già pensare alla sfida contro la SPAL. In questo momento ci serve per avere una nostra identità, perché l'anno prossimo rimarranno in molti".

La condizione sembra buona.

"Sono contento soprattutto per Ghoulam, che è stato per un certo periodo il difensore migliore al mondo. Se lo merita, ma può fare ancora meglio. Siamo in ventisei, qualcuno deve stare necessariamente fuori. Ma preferisco avere questo problema".

Soddisfatto di Allan e Politano?

"Sì. Politano può fare di più, ma ha fatto bene. Anche di Allan, che è stato protagonista per tanti anni. Bisogna fargli i complimenti per la professionalità".

Gli obiettivi sono ancora tutti aperti.

"Sì. Oggi avevo paura: sono stato calciatore, e conosco certe sensazioni. Quando festeggi rischi qualcosa, ma oggi la squadra ha dato prova di grande maturità".

22.05 - Finisce la conferenza stampa.