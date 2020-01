LIVE TMW - Napoli, Gattuso: "Ritrovato il veleno, ma ancora non mi fido..."

Napoli-Lazio 1-0: al San Paolo decide la rete di Lorenzo Insigne.

Vittoria pesante per il Napoli di Rino Gattuso, che elimina la Lazio e vola alle semifinali di Coppa Italia grazie alla rete di Lorenzo Insigne. A breve il tecnico del Napoli parlerà in conferenza stampa dal San Paolo: le sue parole su TMW.

Può essere la scintilla giusta?

"Ho il dovere di non far sedere questa squadra adesso, di farla stare sul pezzo. Non è un caso se questa squadra abbia battuto il Liverpool, oggi ho rivisto il veleno di cui parlavo qualche giorno fa. Ho visto una squadra disposta al sacrificio, chi è entrato ha dato l'anima e ora non dobbiamo perdere tutto questo".

Rimpianti per aver dovuto cambiare la squadra dopo il rosso ad Hysaj?

"Sì, perchè eravamo partiti bene e stavamo palleggiando nel modo giusto. Sono cose che possono accadere, ora però quello che spero di più è dare continuità ed avere a disposizione tutti i calciatori. Prima della fine della gara hanno inquadrato la tribuna, vedendo i calciatori che abbiamo fuori in questo momento mi dispiace molto non averli a disposizione".



La svolta c'è stata per il ritiro di sabato notte o per il San Paolo che è tornato a cantare?

"Stasera bisogna ringraziare i tifosi, se lo stadio era come le ultime tre-quattro partite credo che non l'avremmo portata a casa questa gara. In questo momento metterei la firma per avere un San Paolo da quarantamila presenze, perchè è un valore aggiunto per chi sta avendo delle difficoltà come noi".

Giudizio su Demme e su Lobotka?

"Sia Demme che Lobotka sono giocatori di livello. Demme era capitano del Lipsia primo in classifica in Bundesliga. Bisogna fare i complimenti al presidente ed a Giuntoli, perchè non è un giocatore normale. Lobotka è una mezz'ala di qualità, non è uno che fa tanti gol, ma che riesce a farti palleggiare bene e che sa giocare. Sono due che sanno giocare, ma oggi farei i complimenti anche ad Elmas che ha fatto bene quando è entrato. Siamo stati anche fortunati, ma la squadra ha saputo soffrire".

Finalmente ha ritrovato quel veleno che era mancato...



"L'unica partita che ho sbagliato è quella con la Fiorentina ed infatti sono venuto qui bastonato perchè sono rimasto sorpreso anche io. Posso giocare male una gara, ma pensare che la mia squadra fallisca sul piano della cattiveria non posso accettarlo. Ora ancora non mi fido, perchè ora dobbiamo lavorare ancora di più e continuare su questa strada qua. Ora abbiamo speso tanto, dobbiamo recuperare le energie e preparare una gara importante.

Sul ritiro breve dopo la Fiorentina...



"Ho sentito dire che abbiamo fatto un Pigiama-Party, invece è stata una richiesta fatta dai calciatori di ritrovarsi per questo confronto. Ho letto che avrei fatto a cazzotti con Allan, ma vi pare possibile? Ora bisogna fare i bravi e non inventare cose, Allan erano cinque gare che giocava con un anti-dolorifico. Il ragazzo era in imbarazzo sulle voci che sono uscite".

Pensa che una volta recuperati tutti i calciatori questa squadra possa togliersi delle soddisfazioni?

"Penso di sì. Quando ho accettato questa sfida, sapevo delle difficoltà, ma ero orgoglioso di guidare una squadra fortissima che giocava alla grande. In questo momento però bisogna ritornare ad essere squadra, sono felice di allenarla. Però ad oggi questa squadra vale 24 punti, il presidente vale 24 punti, Giuntoli vale 24 punti. Non possiamo giocare pensando di essere al secondo posto in classifica. Certe gare le devi giocare anche con cattiveria".

Il punto sugli infortunati?

"Penso che loro vorrebbero giocare. Maksimovic sarà a disposizione per la Juve, domani Koulibaly farà l'ennesima risonanza per vedere se a livello strumentale è migliorato. Mertens sente ancora dei piccoli fastidi. Per Allan ci sarà un giorno di riposo, ma venerdì al massimo tornerà in gruppo. Ghoulam? Non sta benissimo ancora..."