Napoli, Gattuso tuona sui rinvii: "Così il campionato è falsato"

A segno Manolas e Di Lorenzo nella vittoria finale per 2-1.

Il Napoli batte il Torino 2-1 e ritrova la vittoria al San Paolo. In conferenza stampa Rino Gattuso analizza il match: a breve le sue parole su TMW.

Nove vittorie in quindici partite, superata la gestione di Ancelotti. Questa è la svolta?

"Nessuna svolta. Bisogna essere contenti, c'era tanta paura da parte mia. Penso di aver fatto venire mal di testa ai calciatori, sono stati un martello pneumatico per convincere la squadra della difficoltà della gara. Non siamo partiti bene, poi non mi è piaciuto il gol preso nel finale. Bisogna lavorare e alla fine tireremo le somme. Io so quello che abbiamo rischiato e non ci dobbiamo dimenticare quando non ci riusciva nulla, quando facevamo le figuracce, quando sembravano una squadra senza carattere. Ora abbiamo degli obiettivi davanti, giovedì ci giochiamo tanto contro l'Inter. Poi abbiamo il Barcellona, tutti ci danno per spacciati, e vogliamo arrivarci al meglio. Vogliamo giocare al massimo tutte le gare che restano".

Ora si può pensare all'Europa?

"Bisogna vivere alla giornata. Il campo dirà chi giocherà, chi sta meglio, perchè ho bisogno di tutti i calciatori. Era da tanto che non riposavano, domani gli darò un giorno e da lunedì si ricomincia con grande voglia.

Si fida dei suoi ragazzi adesso?

"Basta con questa storia della fiducia, sono dei ragazzi maturi. Abbiamo fatto una buona gara, ma c'è un però legato al gol subito nel finale. Portare questa gara fino al 94' onestamente mi scoccia ed in questo dobbiamo migliorare".

Nel finale ha chiesto ai suoi di andare a salutare i tifosi

"Non bisogna andare solo sotto la Curva, ma fare il giro di tutto lo stadio. In questo momento tutti ci hanno dato un qualcosa per portare a casa questa gara".

Vuole spendere parole di elogio per Maksimovic?

"Sta facendo molto bene, ma voglio focalizzarmi sulla linea difensiva. Quando la linea difensiva si muove in un certo modo ci sono tanti benefici per tutta la squadra. Mi è piaciuto molto il lavoro fatto oggi, voglio rivederlo spesso perchè ci fa essere corti".

Come giustifica gli errori sotto porta?

"Ho la sensazione che in alcuni casi non andiamo sotto porta per buttarla giù ma per puntare l'incrocio. Penso che si possano migliorare le scelte sotto porta, vorrei maggiore cattiveria".

Pensa che questi rinvii delle altre gare possano inficiare la regolarità del campionato?

"Massimo rispetto per le vittime, ma non sono d'accordo. Bisogna dare regolarità, non ha senso giocare una gara oggi ed una il 13 maggio perchè le situazioni cambiano. Il campionato è falsato in questo momento, giocare tra un mese o due sono partite totalmente diverse. Giocare con squadre che non giocano da due settimane è totalmente diverso rispetto a chi gioca. Ci sono tanti soldi in ballo, si poteva aspettare. Bisogna fare le cose fatte bene, non è uguale giocare in momenti differenti".

Su Lobotka e Politano

"Da Politano mi aspetto molto di più, è un giocatore che negli ultimi anni ha fatto la differenza nel campionato italiano. Mi aspetto tanto da lui. Lobotka è uno con grande qualità, deve solo integrarsi al meglio ma conosciamo il suo valore".

Cosa pensa della gara di giovedì con l'Inter?

"Sono preoccupato per questa gara, ma non penso alla Coppa Italia come una strada per l'Europa League. Ci voglio arrivare con il campionato, se vado in finale di Coppa Italia penso alla prospettiva di una finale da giocare per alzare un trofeo. Dobbiamo prepararla bene per passare il turno ed andare a giocarci la finale".