Ultimo appuntamento con la fase a gironi della Champions League per il Napoli di Carlo Ancelotti. La formazione partenopea ospiterà questa sera alle 18.55 il Genk per la sesta e ultima sfida del Gruppo E che comprende anche Liverpool e Salisburgo. Sul fronte dell'undici titolare il tecnico di Reggiolo dovrà far fronte ad alcune assenze, l'ultima delle quali riguarda Nikola Maksimovic. Davanti a Meret, spazio, dunque, a Manolas e Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui ad agire come terzini. Convocati Allan e Milik, anche se non al meglio. Entrambi potrebbero partire dall'inizio con Callejon, Allan, Fabian e Zielinski a comporre la linea mediana e in attacco Lozano, favorito su Mertens, per una maglia al fianco del polacco.