LIVE TMW - Napoli, Hysaj: "Pegno in caso di gol? E' da anni che lo aspetto"

18.01 - Come sta cambiando con Ancelotti la fase difensiva? "Per me è stato un cambio importante perché per sei anni ho avuto sempre lo stesso allenatore. Però cambiare ti porta anche a crescere, sto imparando tanto e spero di crescere sempre di più".

17.56 - Che pegno sei disposto a pagare in cambio di un gol? Magari già domani... "E' da tanto che sto aspettando, è da parecchi anni che dico di essere pronto a dare tutto per questo gol. Quindi devo solo mantenere la tranquillità, poi se arriverà meglio".

17.55 - Come cambierà la difesa senza Albiol, Koulibaly e Maksimovic? "In squadra siamo 23-24, se mancano tre giocatori ci sono gli altri che sono pronti a dare tutto".

17.50 - Ha inizio la conferenza stampa di Hysaj: "La loro è una buona squadra, ma dobbiamo pensare domani a scendere in campo sereni e a fare il nostro gioco".

17.20 - Ci sarà il terzino Elseid Hysaj in conferenza stampa con Carlo Ancelotti. Il laterale del Napoli dalla sala stampa della Red Bull Arena di Salisburgo presenterà la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La squadra partenopea dovrà difendere il 3-0 conquistato sei giorni fa al San Paolo.