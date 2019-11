LIVE TMW - Napoli, il giorno del confronto: allenamento concluso, atteso ADL

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Da Castel Volturno, Arturo Minervini

© foto di Marcello Pelillo

A Napoli è il giorno del confronto tra squadra e società. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale

12.18 - Arrivato l'head of operations del Napoli - A Castel Volturno appena arrivato l'head of operations della SSC Napoli Alessandro Formisano.

11.45 - Allenamento concluso. Attesa per Aurelio De Laurentiis - S'è concluso da pochi minuti l'allenamento del Napoli. Atteso adesso al centro sportivo il presidente Aurelio De Laurentiis.

11.25 - Allenamento in corso - Nel frattempo, in corso l'allenamento agli ordini di Carlo Ancelotti. La squadra, reduce dal pareggio di Anfield contro il Liverpool, quest'oggi svolgerà solo una seduta mattutina. Poi, intorno alle 15.00, sarà l'ora del confronto con Aurelio De Laurentiis, ancora non arrivato a Castel Volturno.

11.23 - Già nel centro di allenamento anche Cristiano Giuntoli - Già presente nel centro sportivo del Napoli anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

11.05 - A Castel Volturno è arrivato il vice-presidente - Da pochi minuti è arrivato a Castel Volturno il vice-presidente del Napoli Edo De Laurentiis.

11.00 - Napoli, è il giorno del confronto - Dopo l'ammutinamento post Napoli-Salisburgo, in casa azzurra è il giorno del confronto tra la squadra, l'allenatore Carlo Ancelotti e il presidente Aurelio De Laurentiis, che tornerà per la prima volta a Castel Volturno dopo quanto accaduto al termine della quarta giornata della fase a gironi di Champions League.