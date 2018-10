LIVE TMW - Napoli, Insigne: "Gara difficile, ma servono i 3 punti col Liverpool"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di vigilia di Napoli-Liverpool, in programma domani sera al San Paolo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Alle 15 interverrà in conferenza stampa da Castel Volturno l'attaccante azzurro Lorenzo Insigne che affiancherà Carlo Ancelotti. Segui il live di TMW.

Ore 15.08 inizia la conferenza

Che vigilia è rispetto a quella prima della Juve? Un avversario dello stesso valore? "Sono tranquillo, come i compagni. Sarà una gara difficile, ma a noi piacciono queste gare soprattutto in Champions con una grande spinta per provare a fare risultato"

Il mister ti ha cambiato ruolo. Sei più vicino alla porta, sei soddisfatto? "Sì, mi trovo benissimo. Il mister me l'ha proposto ed io ho accettato perchè mi sarebbe piaciuto da tempo giocare più vicino alla porta. Ho fatto dei gol, è merito del mister per questa intuizione, ma io sono sempre a disposizione".

Sei stanco di questa alternanza di giudizi su di te? "Le critiche fanno parte del mestiere, io penso sempre a lavorare bene e migliorare. Siamo umani, si può sbagliare una gara. Non mi interessano tanto le critiche, sono consapevole di non aver fatto una delle migliori prestazioni ma sono sereno ed arrivo bene a domani".

La gara di quest'estate può essere un vantaggio, tutto ciò che non va fatto. "E' un'esperienza vissuta con loro, un match che ci ha insegnato tanto, come non giocare contro loro. Non faremo di certo quello, fu una forzatura in un'amichevole. Hamsik-Ruiz non giocheranno più insieme? Possono farlo e giocheranno insieme".

A 5 anni dal primo gol cosa ti serve ancora in Champions per diventare una stella? "Fu proprio contro Klopp, spero di ripetermi. Non so cosa mi manca, ma io provo a migliorare ogni giorno anche se spero che non manchi così tanto...".

Il tuo modo di giocare cambia in base al partner d'attacco. "Non credo cambi, con Mertens o Milik ci cambiamo comunque spesso posizione. Mi trovo bene con entrambi, credo anche per loro".

Tra gli attaccanti del Liverpool chi ti piace di più? Queste sono le tue notti? "Hanno tanti giocatori forti, pure quelli in panchina. Firmino è determinante per gli esterni perché si tira fuori i difensori e crea spazi per gli inserimenti. Speriamo di fare una bella partita, metterli in difficoltà e fare i tre punti per il girone che è il più complicato".

15.45 - Termina la conferenza stampa