Napoli, Insigne: "Maradona indimenticabile. Qui per fare risultato a tutti i costi"

Il Napoli di scena in Olanda contro la squadra di Arne Slot

Napoli impegnato in Olanda contro l'Az Alkmaar nella decisiva sfida per il passaggio del turno di Europa League. A presentare il match in conferenza stampa c'è Lorenzo Insigne, capitano dei partenopei.



Primo pensiero al ricordo di Maradona

“Maradona ha fatto cose incredibili, ha portato Napoli sul tetto d’Europa e d'Italiua, non lo dimenticheremo mai. Sarà sempre nel nostro cuore, la sua scomparsa ci ha feriti tanto. Scenderemo in campo per dedicare a lui le nostre vittorie, come accaduto con la Roma".





Volete provare a vincere qualcosa come il Napoli di Diego?

"Stiamo cercando di vincere come la squadra di Maradona, ma sappiamo che è difficile. Ci stiamo provando e speriamo di riuscirci al più presto".

Che gara ti aspetti con l'Az?

“Domani sarà una partita difficile, cercheremo di fare il risultato a tutti i costi”.



Un commento sulla gara d'andata

“Ci fa ancora male quel risultato. All’andata abbiamo fatto bene ma non siamo stati bravi a concretizzare le azioni create”.



Dove deve migliorare questo Napoli?

"Siamo una grande squadra, dobbiamo lavorare per continuare a migliorare. Le gare in Europa non sono mai facili, dobbiamo dare tutto”.

Cosa pensi dell'Az?

"L'abbiamo studiato, ha più di un giocatore bravo. Dobbiamo metterci il massimo dell'impegno per arrivare all'obiettivo finale".

Pensate di poter arrivare fino in fondo in questa competizione?

"Sì, l’ EuropaLeague è un nostro obiettivo dal primo giorno. Sicuramente quello che è successo con Maradona è una motivazione in più, ma questa competizione già dal primo giorno in cui sono usciti i gironi era un nostro obiettivo".



