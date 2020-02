vedi letture

live Napoli, Insigne: "Messi in questo momento è il numero 1. Maradona un'altra cosa"

Premere F5 per aggiornare la pagina

11.45 - Non solo l'allenatore Gennaro Gattuso. A Castelvolturno per presentare la sfida contro il Barcellona valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League ci sarà anche il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. L'inizio della conferenza stampa è prevista per le ore 12.00.

12.03 - Ha inizio la conferenza stampa.

Come stai vivendo questa vigilia? Quanto ti emoziona sfidare Messi?

"La stiamo vivendo molto serenamente, sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra e la dobbiamo preparare nel modo migliore possibile. Messi è il numero 1, ma hanno anche altri campioni. Dobbiamo cercare in tutti i modi di limitarlo e provare a fornire una grande prestazione".

Il Napoli come arriva a questa sfida?

"Ce la possiamo giocare, anche a Brescia abbiamo disputato una buona partita. Il mister ci aiuta sempre in qualsiasi momento di difficoltà, è una gara complicata ma noi la stiamo preparando nel modo migliore. In campionato non stiamo facendo benissimo, ma la Champions ha un altro fascino. Noi dobbiamo affrontare tutte le gare allo stesso modo e proprio su questo aspetto stiamo lavorando. In campionato abbiamo perso tanti punti contro le piccole squadre, poi vinci a Liverpool. E anche a Genk siamo scesi in campo male. Però, se non scendi in campo sempre con la giusta cattiveria hai difficoltà, a prescindere dall'avversario".

Pensi più a non prenderle o a come fargli male?

"Penso che dobbiamo disputare una grande gara in entrambe le fasi di gioco, sia all'andata che al ritorno. Vogliamo scendere in campo con la giusta mentalità, cercando di fare gol ma soprattutto di non subire".

Domani arriva Messi nello stadio di Maradona

"Attualmente per me Messi è il giocatore più forte al mondo, ma a Maradona non lo paragono nemmeno. Per i napoletani Maradona è sacro, un'altra cosa. Messi in questo momento è il numero uno".

Ti senti più responsabilizzato?

"Si, è così. E il merito è soprattutto del mister, che dal primo giorno mi ha dato subito fiducia. Da napoletano queste gare le sento molto, ma con l'aiuto di tutta la squadra possiamo fare bene".

Domani sogni di far gol?

"Spero di fare gol, ma domani anche se segna Ospina va bene uguale. Io cerco soprattutto di dare una mano ai miei compagni, l'importante è fare una grande prestazione a prescindere da chi poi può segnare".

Hai raccontato ai tuoi compagni che atmosfera ci sarà?

"La maggior parte dei miei compagni lo sa, io all'urlo del San Paolo non riesco ad abituarmi perché è una emozione fortissima. Chi è arrivato da poco ha esperienza, saprà abituarsi presto".

C'è il rischio di avere paura domani?

"No, perché se scendiamo in campo con paura non facciamo la cosa giusta".

Si può fare?

"Si può fare, anche se affrontiamo grandi campioni. Abbiamo battuto il Liverpool campione d'Europa e pareggiato a Liverpool. Se disputiamo una grande gara possiamo farcela".

Stai dormendo la notte?

"Si, però il pensiero va alla partita. Anche se abbiamo affrontato il Barcellona in amichevole in Champions ha un altro fascino. Non dormi tranquillo, ma domani spero di arrivare sereno".

Vuoi chiedere qualcosa in più ai tifosi?

"Di aiutarci fino alla fine perché sarà una gara delicata, ma loro in queste occasioni ci hanno sempre dato una grossa mano e sicuramente lo faranno anche domani".

Proverete ad attaccare i terzini?

"Contro l'Eibar hanno concesso qualcosa e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare qualche loro errore. Non credo per il Barcellona sia un problema sostituire Sergi Roberto, noi dobbiamo stare tranquilli e sfruttare le occasioni".

In passato dei stato vicino al Barcellona?

"No, non sono mai stato vicino al Barcellona. E' un grande club, ma non ho mai avuto questa opportunità".

I problemi societari del Barcellona potranno aiutarvi?

"Non so cosa sia successo, ma dopo i quattro gol di Messi contro l'Eibar non credo avranno troppi problemi. Noi non dobbiamo pensare al Barcellona, ma a noi stessi".

Quando è scattata in te la scintilla?

"Il mister dal primo giorno che è arrivato ci ha sempre caricato, ci ha fatto sentire la sua fiducia dal primo giorno. Ha subito fatto un paio di discorsi che ci sono piaciuti e l'abbiamo sempre seguito. Vuole che stiamo tutti sul pezzo, spero continui a darci una grossa mano perché lui ha vinto tanto da giocatore. Insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni".

Il Napoli può arrivare in fondo? Questa partita cosa rappresenta?

"Domani faremo una grande prestazione, come accaduto contro Liverpool e Juve. Ma sappiamo che è difficile, hanno Messi e tanti campioni. Noi dobbiamo ragionare da squadra perché solo da squadra si vince. Non la risolve Insigne, Mertens o qualcun altro, ma la risolve la squadra. Lo so che i tifosi del Napoli da me si aspettano tantissimo, io ho sempre accettato le critiche. Sono sereno, sono sempre venuto fuori da questi periodi e lo sto facendo ancora. Spero domani di fornire una grande prestazione".

Il 2020 è l'anno della consacrazione definitiva di Insigne?

"In campionato siamo in una situazione particolare e dobbiamo pensare gara dopo gara. Ora pensiamo al Barcellona, poi il Torino e poi l'Inter. Se mi metto a pensare già da ora all'Inter o all'Europeo si va fuori di testa. Anche se devo fare qualche sacrificio in fase difensiva non mi interessa, l'importante è fare bene e ottenere risultati".

12.20 - Conclusa la conferenza stampa di Insigne.