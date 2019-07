LIVE TMW - Napoli, Insigne: "Sarri-Juve? Per noi napoletani è un tradimento"

Amici di TMW, benvenuti alla diretta testuali delle dichiarazioni di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli che risponderà alle domande dei tifosi in piazza a Dimaro nel solito bagno di folla.

James può mettere in difficoltà gli attaccanti?

"I campioni sono sempre benvenuti, l'importante è centrare l'obiettivo tutti insieme!".

Senti la responsabilità di essere il capitano ed un esempio?

"Anche senza la fascia, quando era capitano Marek, ho sempre aiutato i compagni e lo farò sempre. Le parole del presidente le ho interpretate nel modo migliore, per dare il 100% il prossimo anno!".

Quando lo vinciamo lo Scudetto?

"La palla magica non ce l'ho! (ride, ndr). Quest'anno come gli altri anni cercheremo di essere competitivi fino alla fine".

Cosa ne pensi di Sarri alla Juve?

"Già ho espresso il mio pensiero in una conferenza in nazionale. Per noi napoletani è un tradimento, adesso dobbiamo pensare a noi e cercare in tutti i modi di batterlo".

Quanto conta mischiare ambizione ed umiltà?

"Conta tanto, ho sempre fatto tanto per dare il massimo per questa squadra".

Prometti lo Scudetto?

"Già l'ho detto prima, ce la metteremo tutta per arrivare a questo traguardo".

Hai mai pensato di andare all'estero e via da Napoli?

"Per ora no, sono giovane e sto bene a Napoli, spero di rimanere a vita a Napoli!".

Perchè giochi meglio in nazionale? "Ma è una domanda o un attacco? (ride, ndr). Io gioco sempre uguale, non vedo differenza. Magari in nazionale gioco in un altro modo e più a mio agio, ma darò sempre il massimo con la maglia del Napoli".

Un pregio e difetto di Sarri, un pregio e difetto di Ancelotti. "Il difetto di Ancelotti è il modulo nei miei confronti (ride, ndr). Scherzo, il pregio del mister Ancelotti è che un grande signore, si comporta bene con tutti, poi non ho ancora trovato un difetto. Di Sarri non mi va di parlare visto che è andato alla Juve".

Cosa provi ad essere il mito del Napoli?

"Provo una grande emozione, è il sogno di tutti i bambini napoletani essere il capitano del Napoli. Sono molto orgoglioso e spero di portare in alto il Napoli".