live Napoli-Juve -1, la Lega Serie A presenta la finale di Coppa Italia

vedi letture

È la vigilia della finale di Coppa Italia: domani alle 21, Juventus e Napoli si sfideranno per alzare il trofeo. Oggi, a partire dalle 19.30, la Lega Serie A illustrerà ai media tutte le attività e le iniziative collaterali all'evento. Parteciperanno alla conferenza stampa: Luigi De Siervo (Amministratore Delegato Lega Serie A), Giuliana Mantovano (Direttrice Marketing Italia & Albania The Coca-Cola Company), Andrea Butti (Head of Competitions Lega Serie A) e Michele Ciccarese (Commercial & Marketing Director Lega Serie A). Potrete seguire in diretta testuale su TMW tutte le loro parole.