Napoli impegnato contro i croati in Europa League.

Parola a Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli affiancherà Rino Gattuso nella conferenza stampa della sfida al Rijeka in Europa League: segui le parole del centrale senegalese su TMW.



È mancata la leadership contro il Milan?

"Non ho niente da rispondere a questa cosa. Sappiamo che era una partita importante, siamo consapevoli di quello che abbiamo sbagliato. Ci è mancata la mentalità, ci sono stati degli episodi in cui siamo stati troppo buoni. Non volevamo fare polemiche, pensavamo solo al terreno di gioco".



Si gioca e si difende in undici: cosa non ha funzionato nella fase difensiva col Milan?

"Penso che abbiamo concesso poco a loro. Hanno segnato due gol con Ibrahimovic che è sempre difficile da marcare, il terzo è arrivato quando eravamo sbilanciati. Abbiamo concesso poco, creato tanto e fallito le occasioni. Leggo tante critiche su di noi, questo ci motiva ancora di più. Vogliamo dimostrare che non ci sono problemi in questo gruppo e nemmeno con lo staff. Ci aspettano gare difficili, anche in campionato. Domenica con la Roma possiamo mettere tutto a posto, siamo tutti tranquilli".



Dopo le voci di questi giorni, puoi dire che il gruppo è con Gattuso?

"Non c'è nessun dubbio, siamo al 100% con lui. Tutto quello che ci dice è motivazione, a me piace quando si parla così. Nessuno sa quello che succede nel nostro spogliatoio, ora che abbiamo perso una gara con la prima in classifica tutti stanno facendo polemica su di noi. Evidentemente facciamo paura, siamo consapevoli di questo e lo dimostreremo da domani e domenica"



