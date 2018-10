LIVE TMW - Napoli-Liverpool, Youth League: 1-1 fra azzurri e Reds

© foto di Insidefoto/Image Sport

16.44 - INCONTRO TRA I DIRIGENTI DEL NAPOLI E DEL LIVERPOOL - La SSC Napoli ha pubblicato sul suo profilo Twitter un'immagine tratta dal canonico incontro tra dirigenti avvenuto oggi a pranzo nella splendida cornice di Villa D'Angelo.

Pranzo Uefa a Villa D'Angelo con gli amici del Liverpool

16.20 - SARRI SU NAPOLI-LIVERPOOL: "SFIDA DURA PER ENTRAMBE - Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, alla viglia del match di Europa League col Videoton, ha commentato la sfida di questa sera tra Napoli e Liverpool: "Sarà difficile per entrambe, vengono da partite particolari. Il Liverpool ha speso molto, credo anche il Napoli pure mentalmente con la Juve. E' una sfida aperta a ogni pronostico, la speranza è per l'azzurro chiaramente".

16.00 - YOUTH LEAGUE, PAREGGIO ALL'ULTIMO SECONDO - Finisce 1-1 la sfida fra Napoli e Liverpool, seconda giornata della Youth League. Dopo il vantaggio dei Reds nel primo tempo con Adekanye, il Napoli ha trovato il pareggio in pieno recupero con capitan Gaetano. Secondo punto nel girone per gli azzurri. Nell'altra sfida il PSG ha vinto 2-1 con la Stella Rossa ed ha conquistato i primi 3 punti nel girone.

14.55 - YOUTH LEAGUE, LIVERPOOL AVANTI AL 45' - Liverpool in vantaggio al termine del primo tempo della sfida con il Napoli, gara valida per la seconda giornata di Youth League. Liverpool meritatamente avanti per 1-0 per la mole di gioco prodotta, ma Napoli ad un soffio dal pareggio proprio in chiusura di tempo.

14.45 - LA GIORNALISTA DEL VIDEO VIRALE DEL SAN PAOLO: "PEGGIO CHE IN AFRICA" - Melissa Reddy, corrispondente per le pagine sportive di JOE, giornalista tra l'altro anche della BBC e autrice del video che sta spopolando in rete e ritrae le condizioni fatiscenti del San Paolo, è intervenuta a Radio Marte: "Due mesi fa realizzai un’intervista esclusiva con Paolo Maldini, al quale chiesi cosa manca alla Serie A per arrivare al livello degli altri principali campionati europei, lui mi rispose che un ruolo molto importante ce l’hanno gli stadi, solo la Juve tra le big ha uno stadio di proprietà, in questi giorni ho potuto tastare con mano quanto detto da Maldini, per questo ho fatto quel video. Do ragione al presidente De Laurentiis quando dice che i bagni non sono in linea con il valore di un top club come il Napoli. Sapevo che il San Paolo fosse uno stadio molto vecchio, obsoleto, però quello che ho visto è peggio di quello che mi aspettavo, ho visto pezzi di muro che cadevano, non c’è una sala stampa confortevole, mancano strutture per il lavoro dei giornalisti, il wi-fi non è adeguato, anche i tifosi meriterebbero di vedere la partita in modo più tranquillo. Ho lavorato tanto in Africa e in Sud America, ma il San Paolo è lo stadio peggiore che abbia mai visto. È un peccato perché Napoli è una città meravigliosa, adoro la cultura partenopea, il cibo, ci vorrebbe anche uno stadio all’altezza, i napoletani meritano uno stadio migliore. Pronostico? Ieri i due allenatori si sono elogiati molto, anche secondo me non c’è gap tra le due squadre, per me finirà 2 a 1 per il Liverpool".

14.31 - PARDO: "SERVIRÀ LA SPINTA DEL SAN PAOLO" - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pierluigi Pardo, telecronista di DAZN: "Ancelotti ieri in conferenza ha aumentato l’adrenalina prematch, lui è uno che di Champions ne ha vinte e giocate tante, la conferenza è piaciuta molto, credo che il Napoli sia forte e abbia bisogno della sua autostima. Il Liverpool è una squadra fortissima e rodata, sta attraverso un grande periodo di forma, però non bisogna fasciarsi la testa, è una gara giocabile, stasera servirà la spinta del San Paolo e sono sicuro che i napoletani risponderanno alla grande. È presto per fare un paragone tra Sarri e Ancelotti, Carlo è un vincente, bisogna fidarsi di lui, il Sarrismo è una dimensione dello spirito che ha fatto divertire tutta Italia, ma il girone rispetto allo scorso anno è completamente diverso, il Napoli è stato sfortunato nel sorteggio, ma detto questo bisogna pensare positivo, anche in campionato, dove c’è una società che ha una compattezza e una forza economica enorme. Roma e Napoli negli ultimi anni hanno lottato quasi alla pari e ad arma impari contro la Juventus, sono state eroiche".

13.58 - MILIK FAVORITO SU MERTENS - Ancora qualche dubbio di formazione per il Napoli in vista della sfida di questa sera contro il Liverpool. Ballottaggio Milik-Mertens per quanto riguarda l'attacco: il polacco sempre essere leggermente in vantaggio, sarà lui a fare coppia con Insigne.

13.30 - TIFOSI DEL NAPOLI A CACCIA DI HOOLIGANS - "La caccia è durata per ore, fino a tarda sera. Ronde di scooter con ragazzi in sella a due a due che hanno girato per il Centro storico di Napoli. Gli ultras del Napoli cercavano cinquanta hooligan, facce conosciute e schedate che già le autorità inglesi avevano segnalato a quelle italiane". E' il racconto che fa l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno a proposito dell'allarme hoolingans. "Le frange più violente del tifo napoletano si sono organizzate come se fossero in guerra. Una strategia ben precisa per non dare nell’occhio: a due a due con gli scooter e sms in caso di avvistamento di supporters inglesi. Quando qualche tifoso «reds» si è trovato a passare per il Centro è stato colpito: niente coltelli, solo pugni. Una decina di casi sono stati segnalati e nessuno che è dovuto ricorrere alle cure mediche" rivela il quotidiano. "L’allarme violenza si protrarrà per tutta la giornata di oggi: c’è il rischio di aggressioni per i tifosi che raggiungeranno lo stadio San Paolo" conclude il quotidiano.

13.08 - YOUTH LEAGUE, LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL NAPOLI - La formazione ufficiale del Napoli primavera:

D’Andrea, Bartiromo, Calvano, Micillo, Vrakas, Gaetano, Perini, Marino, Zanoli, Sgarbi, Esposito (C). A Disp.: Daniele, Manzi, Gaeta, Palmieri, Guadagni, Illuminato, Lovisa. All.: Baronio

12.55 - STADIO SAN PAOLO ED IL VIDEO DELLA VERGOGNA - Brutta figura per il Napoli ed i suoi tifosi. In un video pubblicato sul suo profilo Twitter infatti, l'inviata della BBC Melissa Reddy ha mostrato tutti i limiti del San Paolo, un impianto vecchio ed in pessime condizioni che nel 2018 non regge il paragone con gli stadi europei.

Stadio San Paolo...

12.35 - SCONTRI FRA I TIFOSI - Un gruppo di tifosi del Liverpool, a Napoli per la partita di Champions, è stato aggredito questa notte nei pressi di un bar di via Cesare Rosaroll, nel pieno centro cittadino. Gli ultrà inglesi hanno raccontato alla polizia, che indaga sull’episodio, di essere stati avvicinati da alcuni giovani con accento napoletano che, senza apparente motivo, li hanno picchiati; uno dei tifosi, un ragazzo di 26 anni, è stato medicato al Loreto Mare per ferite lacero contuse e dimesso con prognosi di 15 giorni. Lo riporta l'edizione online del Mattino.

12.15 - 45.000 TIFOSI AL SAN PAOLO STASERA - Saranno circa 45.000 i tifosi presenti questa sera al San Paolo per assistere alla sfida fra Napoli e Liverpool. Come raccolto da TMW infatti sono stati superati i 40.000 abbonamenti per il girone di Champions. Cancelli aperti dalle 18.00, controlli serrati visto il rischio scontri fra le due tifoserie.

11.50 - KLOPP, CIFRA TONDA IN CHAMPIONS - La trasferta del Liverpool a Napoli sarà la 50esima partita di Jürgen Klopp in UEFA Champions League, ultima tappa di un viaggio iniziato nel settembre 2011 culminato con ben due finali.

11.20 - LIVERPOOL IN VANTAGGIO NEGLI SCONTRI DIRETTI - Liverpool in vantaggio negli scontro diretti con il Napoli. Due le sfide giocate fra azzurri e Reds, con il Liverpool che ha conquistato una vittoria ed un pareggio.

11.00 - GRAZIANI SICURO, IL NAPOLI PUO' FARCELA - Nel corso di Tv Luna è intervenuto l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani: "E' una partita tosta, ma il Napoli può farcela. Davanti creano tantissimo, ma dietro lasciano a desiderare e spesso prendono gol. La Roma l'anno scorso sbagliò in fase difensiva, gli regalò 3 gol tra andata e ritorno, senza considerare gli errori arbitrali perché il terzo dell'andata era in fuorigioco e due pure al ritorno. Loro creano tanto, ma subiscono anche ed il Napoli può far male. Ora hanno anche Alisson che è forte, ma Karius fino alla fine non aveva fatto male".

10.50 LA PROBABILE FORMAZIONE DEL LIVERPOOL - Imbattuto da inizio stagione, primo in Premier League, già in vetta anche a questo girone di Champions League e con un autostima alle stelle, perché da quelle parti tutti sanno che quest'anno la macchina è quasi perfetta. Il Liverpool arriva a mille allora a questa trasferta in terra partenopea, già tra le candidate al trionfo, dopo la finale disputata lo scorso anno e un mercato che ha ulteriormente rafforzato la squadra con acquisti del calibro di Alisson, Naby Keita e Fabinho. Nelle ultime sei trasferta i Reds hanno perso una sola volta, segnando addirittura 20 gol. Numeri da capogiro, da campioni. Anzi, da vicecampioni d'Europa. Jurgen Klopp ha ancora qualche dubbio di formazione, ma sorride perché sa di aver recuperato van Dijk. Per l'altra maglia il ballottaggio è tra Gomez e Matip, con Alexander-Arnold a destra e Robertson dall'altro lato. In mediana un paio di ballottaggio: Henderson, Wijanldum e Fabinho si giocano il posto accanto a Keita e Milner, con l'olandese avanti a tutti. In attacco potrebbe clamorosamente restare in panchina Salah: è un'idea che frutta nelal testa del manager tedesco, visto il periodo di forma di Sturridge, ma per ora le quotazioni dell'ex Roma sono ancora più alte rispetto a quelle dell'inglese.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Matip, Clyne, Henderson, Fabinho, Sturridge, Shaqiri. Allenatore: Klopp

10.45 - ANDREA DOSSENA A TMW, DOPPIO EX DELLA SFIDA - Due anni nel Liverpool di Rafa Benitez, quattro nel Napoli di Walter Mazzarri. Chi meglio di Andrea Dossena per presentare il big match di Champions League in programma stasera al San Paolo? TuttoMercatoWeb.com lo ha raggiunto in esclusiva per una lunga chiacchierata tra passato, presente e futuro:

"Il girone degli azzurri è molto difficile. Peccato che nella partita sulla carta più facile, quella contro la Stella Rossa, non sia arrivata una vittoria. La prestazione comunque c'è stata, è mancato solo il gol. Ma per passare il turno il Napoli ora deve giocarsela col PSG, non tanto col Liverpool. Se il Napoli riesce a fare il Napoli può sempre dire la sua, contro chiunque, ma il Liverpool secondo me è una delle quattro candidate a vincere la Champions League quest'anno. E da agosto a dicembre le squadre inglesi vanno fortissimo".

10.40 - NAPOLI BLINDATA, RISCHIO SCONTRI - Saranno circa duemila i tifosi del Liverpool presenti oggi a Napoli per la gara di Champions. Il piano dei controlli per la sicurezza è serrato: saranno impegnati polizia di stato, carabinieri e municipale. Occhio attento, in particolare, al centro storico e aree della movida, oltre ovviamente allo stadio. Per evitare il rischio scontri, visti i precedenti della gara di Europa League nel 2010, l'attenzione è ancora più alta. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, stasera il San Paolo, con circa 500 steward in servizio, sarà blindato molto prima dell'apertura dei cancelli, fissata alle 18: la Questura ha organizzato zone di prefiltraggio e controlli capillari a cerchi concentrici con perquisizioni personali. Ingente anche lo spiegamento di forze nel quartiere flegreo: saranno presidiate le aree di accesso a Fuorigrotta e ulteriori pattuglie, tra Polizia di Stato e Polizia Locale, si occuperanno dell'ordine pubblico e del controllo su strada.

10.34 - ANCELOTTI SUONA LA CARICA - Attraverso i propri account social, Carlo Ancelotti prova a caricare la sua squadra in vista della sfida di stasera contro il Liverpool. Questo il messaggio del tecnico del Napoli: "Siamo tornati in Champions. Affrontiamo una delle migliori squadre in Europa ma cercheremo la vittoria e non renderemo le cose semplici ai nostri avversari. Abbiamo fiducia nei nostri calciatori e nei nostri tifosi".

We are back at it in the Champions. We are facing one of the best in Europe but we are looking for a victory and will not make it easy for them. We have trust in the players and our fans.

10.35 - LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI - La caduta di Genova è stata vista come una battuta d'arresto normale nel corso d'un processo di cambiamento. Quella con la Juventus, invece, è stata presa con filosofia, perché perdere a Torino ci può stare. Il Napoli non è stato colpito nel morale, si ritrova di fronte il Liverpool consapevole di potersela giocare alla pari, fosse solo per le ottime prestazioni viste in tutte le altre partite della stagione. Al San Paolo è atteso il tutto esaurito, la spinta dei tifosi sarà fondamentale contro un avversario di tale livello. Carlo Ancelotti sta fregando tutti con le sue formazioni, in cui regala sempre qualche sorpresa. E siamo certi che anche stavolta non si smentirà. Le ultime indiscrezioni raccontano di una volontà di cambiare poco stavolta, forse qualche avvicendamento dalla cintola in su. A centrocampo Allan è imprescindibile, mentre per l'altra maglia è corsa a tre: Fabian è in vantaggio su Diawara e Hamsik, che ha giocato l'ultima e potrebbe riposare. Ballottaggio anche sulla fascia sinistra: più probabile Zielinski, ma Verdi non è da escludere. In attacco invece, dal momento che con la Juventus è toccato a Mertens, dovrebbe essere il turno di Milik partire dal primo minuto.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Karnezis, Maksimovic, Malcuit, Hamsik, Diawara, Verdi, Mertens. Allenatore: Ancelotti

10.30 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Napoli-Liverpool, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Nella prima giornata il Napoli non è andato oltre lo 0-0 sul campo della Stella Rossa, mentre il Liverpool ha avuto la meglio nella spettacolare sfida con il PSG. Questa la classifica del gruppo C dopo 90 minuti:

Liverpool 3

Napoli 1

Stella Rossa 1

PSG 0