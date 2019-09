LIVE TMW - Napoli, Llorente: "Ho aspetto il Napoli perché è una big"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Amici di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di presentazione di Fernando Llorente. Il quinto ed ultimo acquisto estivo del Napoli risponderà alle domande della stampa dalla sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno.

12.35 - Arrivato Llorente che mostra la sua maglia numero 9

12.38 - Inizia la conferenza stampa

Perché hai aspettato il Napoli? "Perché è una grandissima squadra, la seconda in Italia negli ultimi anni. Avevo tanta voglia di proseguire in una grande squadra, di giocare la Champions. Ho aspettato tre mesi dalla fine della Champions, non è mai facile, ho avuto tante opzioni ma alla fine per me era importante andare in un campionato importante perché la serie A sta crescendo tanto. Non vedo l'ora di giocare".

Come stai? Saresti pronto già per la Samp? "Allenarsi da solo non è mai lo stesso, c'è bisogno di prendere ritmo nelle partite. Ma non sono arrivato neanche malissimo, ma c'è ancora molto da lavorare per essere al meglio. Sono pronto per le decisioni del mister".

Cosa puoi dare di più rispetto alla prima esperienza in Italia? "Sono lo stesso giocatore, ma con più esperienza Mi ha fatto bene giocare in Premier, un campionato bellissimo. Sono molto contento di essere tornato, speriamo di fare bene. Non fisso un obiettivo di gol, ma di dare il meglio per questa maglia e far contenti i tifosi".

Il Napoli storicamente è l'antagonista della Juve, come affronti questa sfida? "La stessa voglia di un bimbo che inizia a giocare, non vedo l'ora di poter aiutare il Napoli e fare gol".

Martedì arriva il Liverpool a Napoli, la squadra che ti ha tolto la Champions. Che sensazioni hai? "Strana. Perdere la finale fa malissimo, è la seconda volta che mi succede. Con lo Swansea feci due gol ad Anfield, ora capita qui, proveremo a far bene".