Domani alle 18.55 il Napoli ospiterà l'Az Alkmaar al San Paolo per la prima uscita europea della stagione.

Come vivi questo periodo difficile fuori dal campo?

"E' brutto, siamo rimasti qui, io quando non posso uscire non sto bene, poi anche non andare in nazionale è brutto ma dobbiamo accettarlo e restare positivi. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo vincere altre partite".

Hai sfiorato l'EL, ora sogni di arrivare fino in fondo?

"Sì, dobbiamo vedere anche l'esempio dell'Inter arrivata in finale. Non è facile, ma è importante per noi e per tanti giocatori, ne abbiamo tanti e molti hanno fame di giocare".

Questo Napoli è più competitivo?

"Non dobbiamo dimenticare che abbiamo perso dei giocatori, ma li abbiamo anche presi. Ad ogni allenamento diventiamo più forti, la cosa che mi piace del mister e del suo staff sono gli allenamenti".

Come stai con la spalla?

"No, sto bene".

Come è cambiato il tuo gioco con Osimhen?

"Tanto. Lui ci dà profondità, porta la difesa molto lontana da me. Ma non c'è solo lui, ci sono anche altri giocatori".

Che motivazioni serviranno con l'Az?

"Tante. Si vede che stiamo ancora cercando come sfruttare al meglio il nuovo modulo. Abbiamo avuto tanti giorni per allenarci, ma stiamo ancora cercando di comprendere al meglio il nuovo modulo. Loro sono forti, se non sei sveglio puoi anche prendere tanti gol".

Come ti stai trovando in questa nuova posizione?

"Quando giocavo da prima punta non ero uno che andava sempre nello spazio. Lui invece attacca sempre, questo mi permette di toccare tante palle".

Terminata la conferenza di Dries Mertens.