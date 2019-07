LIVE TMW - Napoli, Mertens: "Voglio firmare il rinnovo e restare per altri record"

Amici di TMW, benvenuti alla diretta testuali delle dichiarazioni di Dries Mertens. L'attaccante del Napoli che risponderà alle domande dei tifosi in piazza a Dimaro nel solito bagno di folla.

James metterebbe in difficoltà gli altri attaccanti?

"Dobbiamo puntare sempre ad un livello più alto, James sarebbe il benvenuto!".

Battere il record di Hamsik?

"Già giocare per il Napoli è un sogno, ma battere il record di Maradona già sarebbe un sogno, fare più gol ancora di più! Voglio firmare e restare per battere altri record e fare di più!".

Qual è il gol più bello con la maglia del Napoli?

"Ce ne sono tanti, visto che c'è Manolas qua dico quello contro la Roma. Hanno detto che sono andato a fare pipì sulla bandierina ma non è vero, l'esultanza è perchè io amo i cani".

L'anno prossimo puoi vincere la classifica cannonieri?

"Non posso fare la promessa, ma posso promettere che ci proverò, così come proverò anche a vincere lo Scudetto con la squadra!".

Quanto credi in te stesso e nella squadra? "Ho sempre creduto in me, ogni persona deve credere in se stessa, ma credo anche nella squadra. Abbiamo perso un gran giocatore come Albiol ma per fortuna abbiamo preso Manolas, ma penso che dobbiamo prendere anche altri giocatori per alzare il livello. Se vogliamo vincere qualcosa dobbiamo alzare ancora il livello, ci sta!".

Cosa pensavi di Napoli prima di arrivare?

"Ero già venuto con Utrecht, già ne ero innamorato! Per fortuna mi hanno chiamato e non ci ho pensato un secondo".

Cosa daresti per vincere lo Scudetto?

"Il mio corpo! Stiamo provando tutto, il secondo posto lo so che non va bene, per noi però è anche un trofeo essere lì perchè stiamo facendo di tutto, dobbiamo essere fieri di essere qui".