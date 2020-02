vedi letture

live Napoli, non solo Gattuso: per presentare la sfida col Barça anche Insigne

11.45 - Non solo l'allenatore Gennaro Gattuso. A Castelvolturno per presentare la sfida contro il Barcellona valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League ci sarà anche il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. L'inizio della conferenza stampa è prevista per le ore 12.00.