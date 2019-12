LIVE TMW - Napoli-Parma a rischio rinvio. C'è un buco nel tetto del San Paolo

Tutti gli aggiornamenti sul possibile rinvio su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Napoli-Parma è a rischio rinvio: il vento e la pioggia incessante caduta ieri sulla città partenopea avrebbero infatti danneggiato alcuni settori del San Paolo, l'impianto dove gli azzurri giocano le partite casalinghe, e alle 12 dovrebbe essere presa una decisione definitiva sullo svolgimento della partita. Di seguito tutte le novità provenienti dal capoluogo campano al riguardo:

12.43: c'è un buco nel tetto del San Paolo - Filtrano altri dettagli, stavolta è l'edizione online de Il Mattino a fare chiarezza su quale sarebbe il motivo dell'ipotetico rinvio di Napoli-Parma: c'è un buco nel tetto dello stadio e finché non si riuscirà a risolvere il problema, lo stadio non potrà essere dichiarato agibile ed utilizzabile.

12.40: dal Parma no al rinvio a domani - Il Parma non vedrebbe di buon occhio l'ipotesi di un rinvio a domani, preferendo piuttosto uno spostamento a data da destinarsi nel caso in cui il San Paolo non fosse in grado di ospitare la sfida alle 18 di quest'oggi: questa la posizione raccolta dall'inviato di Sky, che divide l'albergo proprio con la squadra gialloblù.

12.24: è in corso la riunione del GOS - Sopralluogo dei vigili del fuoco in corso, così come la riunione del Gruppo Operativo Sicurezza in merito alla stabilità del San Paolo per quanto riguarda la disputa di Napoli-Parma: sono attese novità a breve, con l'assessorato che ovviamente partecipa all'incontro.

12.18: il Parma minaccia di non scendere in campo col rinvio - Inoltre, Sky rivela che il Parma avrebbe minacciato di non scendere in campo nel caso in cui la gara venga rinviata a domani: da parte dei ducali c'è infatti il sospetto che gli azzurri vogliano prendere tempo per permettere a Gattuso di meglio acclimatarsi nel suo nuovo ruolo

12.01: c'è anche l'ipotesi di una disputa a porte chiuse - Se il pericolo permanesse, Napoli-Parma potrebbe giocarsi anche a porte chiuse: lo rivela Sky, ipotizzando una soluzione non ancora filtrata in questa convulsa mattinata. Ricordiamo che è in corso il sopralluogo dei vigili del fuoco sul manto del San Paolo e sebbene il rischio rinvio al momento sia più lontano, l'opzione che la sfida non abbia luogo è ancora presente. Secondo l'emittente satellitare, le opzioni sarebbero dunque due allo stato attuale: il rinvio della gara o la disputa a porte chiuse.

11.33: si lavora per evitare il rinvio- Rischio rinvio che sembra diradarsi su Napoli-Parma, gara delle 18 del sedicesimo turno di Serie A messa in pericolo dalle abbondanti piogge di ieri, che hanno danneggiato la copertura del San Paolo e messo in condizione il club di valutare l'ipotesi dello spostamento della gara, peraltro l'esordio in panchina di Rino Gattuso come tecnico degli azzurri. Il sole che splende oggi su Napoli e l'immediata risposta della società che si è messa al lavoro per riparare le zone danneggiate, dovrebbero scongiurare l'ipotesi di un rinvio, anche se ogni decisione è rimandata alle 12. Tutt'al più, si potrebbe procedere con la chiusura di alcuni settori per evitare pericoli agli spettatori.

10.56: la copertura del San Paolo è il problema - Il problema, stando a quanto da noi raccolto, sarebbe alla copertura dello stadio San Paolo, danneggiata dal maltempo e ora a rischio di cadere sulle tribune. A rischio in particolare quella stampa, dove i giornalisti normalmente assistono alla gara. Ricordiamo che la sfida è prevista per le 18 di oggi e sarebbe peraltro il debutto in azzurro di Gennaro Gattuso.